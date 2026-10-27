Más de 70 deportistas participan este miércoles en el encuentro de boccia que acoge el pabellón Moisés Ruiz de Almería

Presentación del II Encuentro Provincial de Boccia en Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pabellón Moisés Ruiz de Almería acogerá este miércoles, 28 de octubre, el II Encuentro Provincial de Boccia, una jornada de promoción e iniciación a la competición en este deporte adaptado que contará con 71 inscripciones de personas con discapacidad física e intelectual, procedentes de seis entidades de la provincia y también a título particular.

La actividad se desarrollará entre las 10,00 y las 13,00 horas en seis campos de juego, con categorías comprendidas entre BC1 y BC5 y la colaboración de 42 voluntarios, según ha informado la Diputación de Almería en una nota.

El encuentro, desarrollado por el Club Deportivo Depoadap Almería y la Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad (FAAM), se enmarca en el proyecto Discapacidad y Deporte de la Diputación Provincial, dentro del programa 'Almería Juega Limpio Cohesiona'.

La iniciativa tiene como objetivo promover el acceso y la iniciación a la competición en esta modalidad deportiva, así como la formación y la sensibilización de los responsables de entidades y clubes de distintos colectivos de la provincia.

La diputada provincial de Deportes, Vida Saludable y Juventud, María Luisa Cruz, ha agradecido la organización del encuentro a la FAAM y a Depoadap y ha invitado a quienes quieran acercarse al pabellón a "visibilizar el deporte adaptado".

El presidente de la FAAM, Valentín Sola, ha explicado que la iniciativa busca "visibilizar, dar a conocer, fomentar y promocionar" una modalidad que ha descrito como "uno de los deportes más inclusivos que existen, en el que una persona con una gran discapacidad pone a prueba sus capacidades por encima de las limitaciones".

Por su parte, la vicepresidenta del CD Depoadap Almería, Belén Herrero, ha agradecido a la FAAM su colaboración y a la Diputación de Almería la cesión de las instalaciones.

UNA COMPETICIÓN POR CATEGORÍAS

La boccia es un deporte paralímpico de precisión en el que los participantes lanzan sus bolas con el objetivo de acercarlas lo máximo posible a una bola blanca. Las categorías, comprendidas entre BC1 y BC5, se establecen en función de las capacidades físicas de cada deportista.

En esta segunda edición participarán usuarios de las residencias de FAAM y Francisco Pérez Miras, de CO Murgi, de la Asociación de Niños con Discapacidad de Almería (ANDA), de CEC Down Almería y de CO Arte 21.