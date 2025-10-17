La Minidesértica de Almería bate récord con 650 menores y refuerza el impulso al deporte entre los jóvenes

El concejal de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte del Ayuntamiento de Almería, Antonio Casimiro, y el diputado provincial de Promoción Agroalimentaria, Carlos Sánchez, en la Minidesértica. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La prueba por edades Minidesértica, organizada por La Legión, se ha celebrado este viernes con un récord de participación, un total de 650 corredores. El evento tiene como objetivo fomentar el hábito saludable del deporte entre los más pequeños.

Antes de iniciar la carrera, los participantes han disfrutado del desfile de la Banda de Cornetas y Tambores de La Legión, que ha dado paso a un recorrido junto al mar. Al finalizar, los asistentes han podido visitar la Feria del Corredor, donde participa, entre otros, la marca gourmet 'Sabores Almería', según ha detallado la Insistución Provincial y el Consistorio almeriense en una nota.

A la prueba, han acudido, entre otras autoridades, el concejal de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte del Ayuntamiento de Almería, Antonio Casimiro, y el diputado provincial de Promoción Agroalimentaria, Carlos Sánchez. Casimiro ha afirmado que "la Minidesértica va alineada con el objetivo de convertir Almería en una ciudad activa, saludable y sostenible, donde todas las personas, independientemente de sus capacidades, practiquen el hábito de la actividad física. Esta carrera apuesta por la inclusión, la participación de menores con discapacidad y la educación en valores".

Esta frase la ha desarrollado asegurando que "creemos en Almería como destino de eventos deportivos. Si la Minidesértica se enfoca más en la generación de hábitos saludables, La Desértica, que se desarrolla este sábado, es un motor económico, que visualiza las enormes posibilidades de la ciudad y provincia para la celebración de grandes eventos deportivos internacionales al aire libre".

Por su parte, el diputado de Promoción Agroalimentaria, Carlos Sánchez, ha puesto de relieve la importancia para la provincia de Almería de la celebración de un evento como La Desértica y "el gran preludio que supone la Minidesértica con la feria del corredor en la que participan empresas de la marca gourmet 'Sabores Almería'".

"Esta prueba coloca al destino 'Costa de Almería' en el mapa internacional de las pruebas de ultrafondo y la jornada de este viernes supone el mejor punto de partida a la competición, ya que ofrece la oportunidad de implicar en ella a los más pequeños y difundir la excelencia de nuestra gastronomía entre los participantes", ha destacado Sánchez.

El lema de esta edición de la Minidesértica es 'Cuidemos del agua. Todos somos del mismo equipo', que refuerza el mensaje de concienciación ambiental sobre la escasez de agua, sumando a la vertiente educativa de la prueba. El precio de inscripción ha sido de tres euros, y la recaudación íntegra se destinará a la Asociación AIDA, centrada en la integración y desarrollo de menores con diversidad funcional.

En la carrera han participado menores de distintas edades, agrupados en categorías que van desde Chupetín hasta Cadete, con recorridos adaptados que oscilan entre 300 y 1.800 metros. Todos los participantes han recibido medalla y diploma personalizado.

LA DESÉRTICA SE CELEBRA ESTE SÁBADO

Este sábado, desde las 8,00 horas, se celebrará la VII edición de La Desértica, con salida en la Avenida Federico García Lorca de Almería, y la participación de 7.300 deportistas, la cifra más alta de su historia.

La carrera se disputará en tres modalidades: marcha a pie (70 kilómetros), bicicleta de montaña (110 kilómetros) y e-bike (120 kilómetros). Los recorridos atravesarán 15 municipios almerienses, con salida en Almería capital y meta en Roquetas de Mar, pasando por enclaves de gran valor natural y cultural.

Más allá de su dimensión deportiva, La Desértica genera un impacto económico superior a los tres millones de euros. Además, ambas instituciones han manifestado que se espera un numeroso público, tanto en la salida en la Rambla, con los distintos tramos y en la meta.