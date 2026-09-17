El municipio de Antas (Almería) estrena un espacio escénico para casi 600 personas con una inversión de 1,28 millones

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, en el estreno del nuevo Espacio Escénico de Uso Polivalente. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ANTAS (ALMERÍA), 17 (EUROPA PRESS)

El municipio de Antas (Almería) ha estrenado este jueves su nuevo Espacio Escénico de Uso Polivalente, construido a través de los Planes Provinciales de la Diputación con una inversión de 1.285.801 euros y con un aforo de casi 600 personas, de las que 169 disponen de asiento.

El proyecto ha permitido construir un edificio en una parcela con "acusado desnivel", con gradas exteriores orientadas hacia un escenario que se abre al exterior para crear un espacio de uso escénico al aire libre.

En una nota, la institución supramunicipal ha detallado que la edificación se distribuye en una planta y un sótano y cuenta con una zona de vestíbulo que conecta los espacios interiores y exteriores, además de una sala de proyección, camerinos y aseos.

Durante la inauguración, el presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, ha resaltado la "adaptación inteligente" del diseño a la topografía del terreno y ha explicado que la pendiente ha permitido crear un semisótano para nivelar la parcela y aprovechar el mismo desnivel para dar forma al graderío exterior.

Asimismo, ha destacado la apuesta del proyecto "por la sostenibilidad y el confort térmico mediante sistemas de eficiencia energética respetuosos con el medio ambiente".

El presidente provincial ha enmarcado la actuación como un ejemplo de "unión institucional" y ha agradecido al alcalde su capacidad para "dejar a un lado los colores políticos y priorizar las necesidades de los vecinos".

También ha reivindicado la pujanza de Antas por ser una "meca del transporte de mercancías" en España y su valor histórico como epicentro de la cultura del Argar y "capital arqueológica de Europa". El Ayuntamiento recibió en 2024 la Medalla de la Cultura de la Diputación por su labor de salvaguardia de este legado.

"Este nuevo edificio es un ejemplo para toda la provincia de ese espíritu vertebrador. Y de lo que somos capaces de lograr cuando las instituciones trabajamos unidas por crear oportunidades en los municipios e igualar oportunidades entre ciudadanos, vivan donde vivan", ha señalado García Alcaina.

Por su parte, el alcalde de Antas, Pedro Ridao, ha destacado que el municipio pone a disposición de sus vecinos "un lugar que durante muchos años hemos necesitado, reclamado y esperado".

El regidor ha recordado que el municipio ha sido "un pueblo con mucha vida, pero sin una infraestructura a la altura de esa vida" y ha señalado que "el verdadero valor del edificio no reside en su diseño ni en sus metros cuadrados, sino en lo que ocurra dentro de él".

En este sentido, ha aludido a "los niños que suban por primera vez a este escenario", a "los jóvenes que encuentren aquí un lugar para crear y expresarse" y a "nuestros mayores disfrutando de una actuación", además de los vecinos que compartirán "noches especiales" en el recinto. Ridao ha remarcado que "el municipio tiene historia y futuro, pero sobre todo algo que no se construye con hormigón: tiene comunidad".

El primer edil ha agradecido a la Diputación que entienda que "invertir en nuestros pueblos significa mejorar la calidad de vida, fortalecer la convivencia y ofrecer servicios de calidad sin obligar a nuestros vecinos a marcharse a otros lugares".

Además, ha situado la apertura del Espacio Escénico dentro de un proyecto de crecimiento más amplio para el municipio y ha avanzado que en los próximos meses se espera poner la primera piedra de un pabellón deportivo cubierto, con una inversión aproximada de 2,5 millones de euros. "Antas no se conforma. Antas trabaja. Antas reivindica. Y Antas avanza", ha manifestado.

Ridao ha celebrado, además, que el telón del nuevo recinto se haya levantado con el talento de la Asociación Musical Azahar y el Coro Parroquial Virgen de la Cabeza y ha señalado que el espacio "nace para Antas y no podía abrirse de una manera mejor que con la música y las voces de nuestra propia gente".

La construcción del recinto se suma a las inversiones de Fomento de la Diputación en Antas, que entre 2020 y 2024 han alcanzado los 7,6 millones de euros. Tras los discursos institucionales, el acto ha concluido con las actuaciones de las agrupaciones musicales del municipio y una convivencia entre los asistentes.