El municipio de María (Almería) celebra la IV Feria de la Matanza y el III Concurso Nacional de Cortadores de Jamón

Foto de familia del III Concurso Nacional de Cortadores de Jamón. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

MARÍA (ALMERÍA), 28 (EUROPA PRESS)

El municipio de María (Almería) ha celebrado este sábado la IV Feria de la Matanza Tradicional y el III Concurso Nacional de Cortadores de Jamón, coincidiendo con el Día de Andalucía, una jornada que ha convertido la Plaza de la Encarnación en el epicentro de la gastronomía y la convivencia en la localidad.

El presidente de la Diputación y alcalde de María, José Antonio García Alcaina, que ha participado en esta jornada, ha destacado que "no hay mejor manera de celebrar el Día de Andalucía que reivindicando nuestras tradiciones, nuestra gastronomía y el esfuerzo de nuestros pueblos". "María demuestra que conservar nuestras raíces es también generar oportunidades y dinamizar la economía local", ha celebrado.

Además, el presidente ha resaltado el valor humano de esta celebración, asegurando que "las tradiciones son costumbres que heredamos, pero también la memoria viva de nuestros mayores y el legado que dejamos a las próximas generaciones". "Jornadas como esta nos recuerdan quiénes somos y de dónde venimos", ha destacado García Alcaina, añadiendo que "compartir este día con los vecinos y con quienes nos visitan es un orgullo, porque esta feria de la matanza reúne familias y amigos".

Además, García Alcaina ha subrayado que "esta feria es un ejemplo de cómo la colaboración entre Ayuntamiento, Diputación y la marca Sabores Almería permite consolidar eventos que proyectan la identidad cultural de la provincia y fortalecen el tejido productivo de la comarca".

Desde primeras horas de la mañana, con los preparativos previos y el tradicional descenso de los canales, han comenzado las labores de elaboración de embutidos artesanales, en un proceso abierto al público que ha permitido mostrar cada fase de producción. A lo largo del día, se han producido degustaciones de productos típicos, actuaciones de folclore con seguidillas malagueñas, parrandas y jotas, así como música en directo con el grupo Aires del Sur.

Uno de los momentos más importante es la celebración del III Concurso Nacional de Cortadores de Jamón, que va a reunir en la tarde de este sábado a profesionales procedentes de Almería, Murcia y Albacete. Además, el presidente ha puesto en valor "la implicación del pueblo de María, de la Asociación de Mujeres Santa Quiteria, de las empresas cárnicas y de todos los vecinos que hacen posible que esta feria siga creciendo cada año".