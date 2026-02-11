El Museo del Realismo Español de Almería incorpora a su colección permanente un nuevo retrato del pintor Ignacio Zuloaga

Autoridades y representantes institucionales, junto a miembros de la Fundación Ibáñez Cosentino, posan ante el Retrato de 'Mr. Fearing', de Ignacio Zuloaga, incorporado a la colección permanente del Murec. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Museo del Realismo Español Contemporáneo (Murec) ha vivido este miércoles una "jornada histórica" con la presentación de una obra pictórica incorporada a su colección permanente: el Retrato de Mr. Fearing, del pintor vasco Ignacio Zuloaga.

La incorporación de este lienzo ha sido posible por la cesión realizada por la familia Cosentino, que ha puesto la obra a disposición del museo "para reforzar el discurso museográfico del centro", según ha trasladado la institución provincial en una nota.

El Retrato de Mr. Fearing, un óleo sobre lienzo datado en 1908, representa a George Richmond Fearing, Jr., un destacado miembro de la alta sociedad estadounidense y campeón de tenis de la época. La obra constituye una muestra del talento de Zuloaga como retratista de la aristocracia internacional en el París de la Belle Époque.

Durante su intervención, el diputado de Presidencia y Promoción de la Provincia, Carlos Sánchez, ha destacado que esta pieza "complementa a otro gran lienzo de Zuloaga que ya disfrutamos en el Murec, el retrato de Robert Cunninghame Graham, otorgando al pintor un papel protagonista en nuestro discurso". Asimismo, ha subrayado que "los trazos de Zuloaga están llenos de verdad, fuerza y luz, capaces de captar el alma del personaje".

Por otro lado, Sánchez ha asegurado que "gracias a obras como esta, a la calidad de su colección permanente, a las exposiciones temporales y a la programación paralela, el Murec se ha convertido en un referente cultural y turístico de Almería y Andalucía y en uno de los templos internacionales indispensables para profundizar en el realismo".

"Todo ello con un modelo de gestión que aúna la iniciativa público-privada con resultados tan positivos como la presentación de esta obra. Y por ello tenemos que dar especialmente las gracias a la familia Cosentino, quienes han cedido este lienzo de su colección para reforzar el discurso del Museo; así como a la Fundación de Arte Ibáñez Cosentino", ha añadido el diputado provincial.

Andrés García Ibáñez, de la Fundación Ibáñez-Cosentino, ha relatado que "como ocurre habitualmente en las grandes subastas de Navidad, donde salen al mercado las piezas más destacadas, apareció este cuadro de Ignacio Zuloaga con el título de Retrato de un señor desconocido".

"Desde el primer momento me llamó la atención su extraordinaria calidad y su datación en 1908, una etapa clave de plena madurez del pintor, cuando ya había triunfado en Francia durante la Belle Époque y comenzaba a proyectar su prestigio internacional", ha declarado.

Asimismo, ha explicado que "al ver el catálogo contacté de inmediato con la Fundación Zuloaga y con su familia, que confirmaron la enorme importancia de la obra. Nos indicaron que se trataba de un retrato muy buscado desde hacía años, correspondiente a uno de los grandes mecenas del artista, la persona que impulsó decisivamente su salto de Francia a Estados Unidos".

El director del Murec, Juan Manuel Martín, ha explicado que "se trata de un retrato que, hasta hace muy poco, correspondía a un personaje prácticamente desconocido, pero que hoy podemos situar con precisión dentro de la trayectoria de Ignacio Zuloaga gracias a las investigaciones y a las aportaciones de su Fundación".

"Hablamos de una figura clave en su carrera, especialmente en todo lo relacionado con su proyección internacional y su llegada al mercado americano", ha matizado Martín.

Asimismo, ha subrayado que "no estamos ante un retrato anecdótico, sino ante una de las personas más relevantes en el recorrido vital y artístico de Zuloaga, impulsor de su presencia en importantes círculos culturales de París y Estados Unidos".

"A ello se suma la extraordinaria calidad pictórica de la obra, que refleja no solo el talento del artista, sino también la profundidad y la riqueza de la cultura española que representa, reforzando el valor patrimonial y artístico del Murec", ha apostillado.

María del Mar Martínez-Cosentino, en representación de la familia cedente, ha expresado "la satisfacción de toda la familia por poner una obra de un gran maestro como Ignacio Zuloaga al servicio de una colección tan relevante como la del Murec, en la misma línea que ya hicimos con la aportación del gran lienzo de Julio Romero de Torres".

"Creemos firmemente que, con la presencia de estos dos artistas esenciales, se refuerza la consideración de este museo como uno de los grandes referentes del realismo pictórico en España", ha señalado.

Asimismo, ha destacado "la firme apuesta cultural que la familia mantiene en Olula del Río, en torno a la Ciudad de la Cultura, con la incorporación de obras de Antonio López García y de otros autores de primer nivel, así como de esculturas de Julio López y Francisco López, expuestas en espacios como el Museo Ibáñez".

"Desde la Fundación de Arte Ibáñez Cosentino seguiremos trabajando para fortalecer la oferta cultural de Almería y su provincia y proyectarla hacia el futuro con ambición y compromiso", ha remachado.

DESDE ESTE MIÉRCOLES EN LA SALA 3

La obra se expone en la Sala 3, dedicada al Realismo y Modernismo, donde convivirá con creaciones de otros grandes maestros como Joaquín Sorolla, Santiago Rusiñol y Ramón Casas.

Esta incorporación refuerza el modelo de gestión del Murec, basado en la colaboración entre la iniciativa pública y privada, que ha convertido al museo en un referente internacional para el estudio del realismo.

Con esta cesión, la Fundación de Arte Ibáñez Cosentino "consolida su papel como agente clave en el panorama cultural, potenciando las redes que posicionan a Almería como la Catedral del Realismo Español Contemporáneo".

SOBRE LA EXPOSICIÓN PERMANENTE Y EL PERSONAJE RETRATADO

La exposición permanente del Murec constituye el eje central de su proyecto científico-artístico. A través de un "recorrido dinámico y en continua revisión, la muestra ofrece una visión profunda de la evolución del realismo en España desde finales del siglo XIX hasta la actualidad".

La colección cuenta con un total de 268 piezas que reúnen el trabajo de 147 artistas españoles, entre los que destacan maestros de la talla de Ignacio Zuloaga, Joaquín Sorolla, Antonio López, Andrés García Ibáñez, María Moreno, Julio Romero de Torres y Rosario de Velasco, entre muchos otros.

George Richmond Fearing, Jr. (1871-1956) fue un destacado miembro de la alta sociedad estadounidense y deportista de élite, reconocido campeón de tenis de pista o 'court tennis'.

Mr. Fearing formaba parte del círculo de amistades y clientes de Zuloaga en el París de la Belle Époque, donde el artista vasco se consolidó como uno de los grandes retratistas de la aristocracia y la fortuna internacional. Sus padres, George Richmond Fearing Sr. y Harriet Travers Fearing, también residieron en París y mantuvieron una estrecha relación con el pintor.