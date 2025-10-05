'Naturalpujarra' cierra su segunda edición con un total de 600 participaciones

ALMERÍA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El II Encuentro de Turismo Activo Naturalpujarra ha finalizado con "un rotundo éxito" de convocatoria al registrar cerca de 600 participaciones durante este fin de semana, del 3 al 5 de octubre.

El evento, impulsado por la Diputación de Almería y los ayuntamientos de Berja, Alcolea, Laujar de Andarax, Fondón, Paterna del Río y Bayárcal, ha logrado consolidarse "como una cita clave para los amantes del deporte en la naturaleza y el turismo de interior".

La clausura oficial ha tenido lugar en el Salón Pedro Murillo Velarde de Laujar de Andarax, con la participación del vicepresidente de Diputación y diputado de Deportes, Vida Saludable y Juventud, José Antonio García, y la teniente de alcalde de Laujar de Andarax, Vanesa Ferrer.

El vicepresidente ha destacado "la gran acogida" de esta segunda edición, al tiempo que ha señalado que "las cifras de participación confirman la consolidación del proyecto en la agenda provincial".

"Naturalpujarra es un ejemplo de sinergia institucional y un motor de desarrollo para la Alpujarra almeriense", ha afirmado García y ha añadido que "cerramos esta edición con la satisfacción de haber superado nuestras expectativas y, lo que es más importante, de haber destacado la versatilidad de nuestra comarca para la práctica de diferentes modalidades de deporte en la naturaleza".

De igual modo, ha valorado que "esto es sólo el principio, porque gracias a proyectos como el que estamos impulsando junto a la Junta de Andalucía como 'Retural' que va a dotar de más y mejores infraestructuras para la práctica del deporte al aire libre".

LA ALPUJARRA, ESCENARIO DE DEPORTE Y SOSTENIBILIDAD

Durante tres días, la comarca ha ofrecido un amplio y diverso programa de actividades, combinando el deporte activo con la sensibilización ambiental y el patrimonio cultural.

La jornada del sábado estuvo dedicada al Senderismo-Plogging, una actividad que combina el deporte con la limpieza de senderos, reafirmando el compromiso del Encuentro con la sostenibilidad. Los participantes recorrieron diversas rutas emblemáticas en los municipios sede, como el Sendero de las Minas de Berja, la Acequia del Río en Fondón, o los Molinos de Bayárcal.

Por su parte, este domingo, el foco se ha centrado en la aventura y el deporte activo, con una gran variedad de opciones para todos los niveles.

Entre otros, barranquismo en Paterna del Río, una de las actividades más demandada; escalada y vía ferrata en el Parque Periurbano de Castala (Berja); baños curativos del bosque, walking yoga y baños de Gong en Laujar de Andarax, junto a rutas de BTT; trail running y BTT en Fondón; senderismo por el Puerto de la Ragua, combinando los senderos GR-7, GR-140 y Sulayr, en Bayárcal; y marcha nórdica y rutas de Senderismo en Alcolea.

Por último, han valorado que con "la exitosa conclusión de esta segunda edición, Naturalpujarra se proyecta ya como un referente del turismo activo en el interior, promoviendo la vida saludable y poniendo en valor el inigualable paisaje de la Alpujarra almeriense".