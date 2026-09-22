Níjar (Almería) acoge este domingo la gran final de la Copa de Andalucía de Voleibol Masculino 2026

Presentación de la final de la Copa de Andalucía de Voleibol Masculino, Trofeo Toño Santos 2026. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El municipio de Níjar (Almería) acogerá este domingo, 27 de septiembre, la gran final de la Copa de Andalucía de Voleibol Masculino, Trofeo Toño Santos 2026, que enfrentará al Almería Voley Unicaja Costa de Almería y al 3stevóley Airzone Rincón de la Victoria a partir de las 12,00 horas en el Pabellón Municipal Comarcal de Níjar-Campohermoso.

El conjunto almeriense, el equipo más laureado de la historia de esta competición, se medirá al equipo malagueño, que consiguió su billete para la final el pasado 19 de septiembre en la fase clasificatoria disputada en Granada, tras imponerse a Universidad de Granada, Inter Playas Axarquía y CD La Fuensanta. El partido podrá seguirse en directo a través de 'YouTube', según ha informado la Diputación Provincial en una nota.

Durante la presentación, la diputada de Deportes, Vida Saludable y Juventud de Almería, María Luisa Cruz, ha puesto en valor esta "cita especial para el deporte de nuestra provincia" y ha destacado que "Almería vuelva a acoger una final de este nivel no es casualidad".

"Es el resultado de años apostando por el voleibol y por el deporte base en toda la provincia, y también el reflejo del extraordinario momento que vive el Unicaja Costa de Almería, el equipo más laureado en la historia de esta competición", ha señalado.

Por su parte, el presidente del Club Unicaja Costa de Almería, Pablo Martínez, ha recordado que se ha celebrado una fase previa en Granada y que el equipo clasificado será el que "se enfrentará a nosotros". Asimismo, ha avanzado que la final será un "partido de alto nivel porque es uno de los clubes que están creciendo en Andalucía".

"Habrá un excelente nivel en el arbitraje con experiencia internacional. Para el Club es un orgullo porque somos el club más laureado de la competición y es una gran satisfacción disputar este partido", ha añadido el presidente del Unicaja Costa de Almería.

La concejala del Ayuntamiento de Níjar Ángeles Góngora ha destacado que contar en el municipio con eventos deportivos "de primer nivel" como la Copa de Andalucía de Voleibol Masculino supone una "magnífica oportunidad" para consolidar a Níjar "como un referente en la organización de grandes citas deportivas", además de fomentar la práctica deportiva y dinamizar la actividad económica y social de los núcleos de población.

"Este domingo, Campohermoso será escenario de un encuentro de máximo nivel. Por ello, quiero animar a todos los nijareños y visitantes a que se acerquen al Pabellón Municipal Comarcal de Níjar para disfrutar de este gran espectáculo deportivo y vivir una jornada de convivencia en torno a los valores del deporte", ha manifestado Góngora.

El equipo almeriense afrontará la cita como el equipo con la trayectoria más destacada en el palmarés de la Copa de Andalucía y, según la organización, como "gran favorito" para levantar de nuevo el Trofeo Toño Santos ante su afición.

El encuentro está organizado por Unicaja Costa de Almería y cuenta con la colaboración de la Federación Andaluza de Voleibol, la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Níjar, Unicaja y la Fundación Unicaja.