Níjar (Almería) acoge el 3 de octubre la IV edición del Cabo de Gata SUP Festival en la playa de San José

Presentación de la IV edición del Cabo de Gata SUP Festival, que se celebrará el 3 de octubre en San José (Níjar). - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El municipio de Níjar (Almería) acogerá el próximo sábado, 3 de octubre, la IV edición del Cabo de Gata SUP Festival en la playa de San José, una carrera de tablas de SUP organizada por el Club Náutico de San José que forma parte del circuito andaluz Costa del SUP.

La prueba cuenta con el respaldo de la Federación Española de Surfing, el Ayuntamiento de Níjar y la Diputación de Almería, según ha informado la institución provincial en una nota.

Durante la presentación del evento, la diputada de Deportes, Vida Saludable y Juventud de Almería, María Luisa Cruz, ha agradecido al Ayuntamiento de Níjar su apuesta por el deporte, así como a la organización y al Club Náutico de San José.

"Almería es el escenario idílico para practicar deporte durante los 365 días del año, y prueba de ello la tendremos el próximo sábado, cuando nuestras playas se llenarán de color y de tablas para disfrutar del deporte al aire libre y, cómo no, de nuestro litoral", ha señalado.

Por su parte, la concejala del Ayuntamiento de Níjar María del Mar Calatrava ha agradecido a las organizaciones que apuestan año tras año por el deporte en el municipio y ha invitado a asistir a la cita.

El coordinador de la prueba, Álvaro Porras, ha explicado que el SUP Festival es "un evento ya más que consolidado en el municipio de Níjar".

Porras ha afirmado que es "una de las pruebas más atractivas, entre otras cosas por el escenario que tenemos y por el mar, que siempre nos ofrece algún reto", y ha añadido que "dentro del circuito del SUP, eso siempre es de agradecer".