Detenidos tres manifestantes de la concentración de Indignados por España al intentar alcanzar la acampada de Sol

Varios agentes de la Policía Nacional detienen a un persona durante una concentración de protesta contra la acampada en la Puerta del Sol, a 3 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Tres manifestantes de la concentración convocada por Indignados por España en Cibeles han sido detenidos este sábado en la calle Montera cuando intentaban llegar a la acampada de la Puerta del Sol, según ha confirmado la Delegación del Gobierno en Madrid.

Asimismo, la Policía ha disparado pelotas de goma contra grupos de ultraderecha que intentaban alcanzar Sol a la altura de la carrera San Jerónimo y la plaza de Canalejas, tras haberse concentrado esta tarde en la calle Alcalá, a la altura del Banco de España.

Unos 400 manifestantes, según la Delegación del Gobierno en Madrid, se han concentrado en la madrileña calle de Alcalá, frente al Banco de España, contra la acampada de la Puerta del Sol y por una vivienda "social y nacional", como ha indicado la propia organización. La protesta ha contado con el respaldo de grupos de ultraderecha como Núcleo Nacional y Democracia Nacional.

Durante la concentración, los manifestantes han entonado proclamas contra el Gobierno central, contra la acampada en Sol, por la vivienda "social y nacional", las "deportaciones masivas" y la "defensa de la soberanía nacional" tras la "invasión de Ceuta", como ha expresado la organización.

La intención inicial de los convocantes era llegar a Sol y concentrarse en la calle Alcalá, 21, en las inmediaciones de la plaza. Finalmente, cambiaron la ubicación al Banco de España, como han informado los diferentes grupos a través de redes sociales, donde han empezado a llegar manifestantes alrededor de las 19:30 horas.

En paralelo, otros cientos de personas se han concentrado en la Puerta del Sol al grito de "aquí están los antifascistas" para "defender la acampada", como han expresado en sus redes sociales algunos de los grupos organizadores, como Madrid Antifascista. Los acampados esperaban la llegada de estos grupos a la plaza, que se ha visto dificultada por un fuerte cordón policial entre Banco de España y Sol, donde se han desplegado alrededor de 500 agentes de Policía.

Ambas concentraciones se producen el mismo día en que se han celebrado manifestaciones por la crisis de la vivienda en unas 50 localidades de España, convocadas en Madrid por el Sindicato de Inquilinas con el apoyo de Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT).

En la capital, cuatro columnas de manifestantes han confluido en Cibeles esta mañana. La Delegación del Gobierno ha cifrado la asistencia en unas 70.000 personas, mientras que el Sindicato de Inquilinas la ha elevado a 500.000.

Las movilizaciones llegan un día después de que el Congreso tumbase los reales decretos de vivienda del Gobierno, con el voto negativo de PP, Vox y Junts. El desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años desalojada de su casa en el barrio del Retiro, fue el origen de las protestas.

La portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, Valeria Racu, ha anunciado este sábado que la huelga general por la vivienda será "pronto", aunque todavía no hay fecha concreta porque se negocia con los sindicatos laborales mayoritarios.