Níjar (Almería) reforma el ambigú del Campo de Fútbol de San Isidro a través de las inversiones del PFEA

La diputada provincial del PFEA, Matilde Díaz, y el alcalde de Níjar (Almería), José Francisco Garrido, durante la visita a las obras de reforma del ambigú del Campo de Fútbol de San Isidro. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

NÍJAR (ALMERÍA), 8 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Níjar (Almería) ha acometido la reforma integral del ambigú del Campo de Fútbol de San Isidro a través de las inversiones del Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA), en una actuación enmarcada en el Plan de Empleo Estable que cuenta con una inversión de 53.020 euros y genera 402 jornales en el municipio.

La diputada provincial del PFEA, Matilde Díaz, y el alcalde de Níjar, José Francisco Garrido, han visitado las obras para supervisar el estado de unos trabajos que permitirán "optimizar el servicio y la comodidad de los usuarios", según ha señalado la Diputación de Almería en una nota.

Entre las actuaciones previstas figuran la demolición del muro de la zona exterior, que será sustituido por una nueva valla y una puerta de acceso directo desde el campo de fútbol, la sustitución del suelo deteriorado y la pavimentación con hormigón de la zona que carecía de suelo firme. También se contempla la renovación del zócalo y trabajos de pintura general en la fachada.

Asimismo, el proyecto incluye la renovación completa de los alicatados, los pavimentos interiores y la carpintería de puertas y ventanas, así como la reparación integral de la instalación eléctrica e iluminación y de la red de fontanería y saneamiento. A ello se suma la sustitución del vallado de delimitación con la zona de la piscina para garantizar la seguridad de ambos recintos.

La Diputación ha recordado que el PFEA reúne al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), la Junta de Andalucía, la institución provincial y a los ayuntamientos de la provincia de Almería "con el objetivo de mejorar infraestructuras y servicios y dinamizar el empleo local".