'Las Niñas' se alza en Almería como la gran triunfadora de Fical con premios a mejor largo, guión y dirección

ALMERÍA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La película 'Las Niñas' se ha erigido este sábado como la gran triunfadora del Festival Internacional de Cine de Almería (Fical) 2020 tras alzarse con los premios al mejor largometraje, la mejor dirección y el mejor guión en el marco de su certamen nacional 'Ópera Prima'.

El debut en el cine de Pilar Palomero, que dará "mucho que hablar' ha destacado entre los ocho filmes que entraban a concurso en el certamen, que ha dado el segundo premio a 'La vida era eso', del también novel en el largo, David Martín de los Santos, guión escrito en Almería, rodado en Almería y premiado en Almería, "lo que cierra el círculo", según ha trasladado el director al recoger el galardón.

La actriz Kity Mánver ha ganado el premio Torrecárdenas a la Mejor Interpretación Femenina por su papel de Lola en 'El Inconveniente', una "preciosa película de sororidad" como ha destacado al recoger la estatuilla, mientras que el galardón a la mejor interpretación masculina 'Eduardo Fajardo' ha ido a parar al actor Ernesto Alterio, por 'Crónica de una tormenta perfecta'.

Al subir al escenario del Auditorio Maestro Padilla, Kity Mánver, quien en un guiño cómplice ha dicho a la presentadora de la gala, Cayetana Guillén Cuervo, "qué suerte me traes, joía", ha señalado la "importancia de seguir aportando entre todos a la cultura" para continuar siendo hoy, más que nunca, "sanadores de emociones".

Por su parte, Ernesto Alterio, quien ha intervenido a través de un mensaje grabado en video, ha agradecido el galardón, ha valorado la "valentía" de la Diputación Provincial de Almería para "llevar adelante" esta XIX edición del festival y ha invitado a "seguir apostando por generar encuentros culturales, que nos hacen mucha falta a todos".

La gala de clausura del festival almeriense, que se ha desarrollado entre estrictas medidas de seguridad por el covid-19 y notable reducción de aforo, ha tenido dos grandes protagonistas; la directora novel Pilar Palomero y el actor, con excelsa y contrastada trayectoria en el oficio de hacer cine, Javier Cámara, quien ha sido reconocido con el premio 'Almería, Tierra de Cine'.

Pilar Palomero, quien ha subido en tres ocasiones al escenario del Maestro Padilla para recoger los premios a mejor largometraje 'Cosentino', mejor dirección y mejor guión, ha dado las gracias "infinitas" a un certamen que "apoya las óperas primas", ese "viaje delicado y emocionante" que son las primeras veces.

Ha definido a 'Las Niñas' como una obra "que tiene mucho de autobiográfica", pero que también está "construida con la memoria y recuerdos de familiares y amigos a los que, durante años, acosé con preguntas incómodas".

Por su parte, el cineasta David Martín de los Santos ha recibido el segundo premio por un largo profundamente vinculado a Almería y ha llamado a "trabajar entre todos" para que las "salas de cine no se extingan". "Un festival presencial tiene mucha importancia para los creadores porque cierra el ritual de la sala de cine, sin la que todo esto no tiene sentido", ha dicho tras tener un recuerdo emocionado al productor Kike Medina, recientemente fallecido.

El palmarés del certamen nacional 'Ópera Prima' lo ha completado con el premio especial AEDAVA a los valores sociales el primer largo del director Bernabé Rico, 'El Inconveniente'.

"A LOS QUE NO ESTÁN TRABAJANDO Y A LOS QUE EMPIEZAN"

La gala, a la que ha asistido la consejera de Cultura de la Junta, Patricia del Pozo y que ha contado con la actuación del trío Kingdom, responsable del tema principal de la serie española 'Valeria', ha vivido su momento cumbre con el homenaje al actor Javier Cámara.

Emocionado tras escuchar la presentación que de él han hecho el actor Roberto Álamo y el director de cine Manuel Martín Cuenca, quien le dirigió en 'Malas Temporadas', Cámara ha recibido de mano del presidente de la Diputación, Javier Aureliano García, el premio 'Almería, tierra de cine', que se suma a la estrella descubierta con anterioridad en el Paseo de la Fama de la capital, con un aplauso cerrado y en pie del auditorio.

"Quiero dedicarlo a los que no está trabajando, porque nosotros somos cuatro privilegiados, pero hay muchísima gente que no está trabajando y, también, quiero compartirlo con la gente que quiere o está empezando en esto, que tienen reticencias; les digo que yo vengo de una familia sin referencia de nada y he sido enseñado, aleccionado y acogido en este oficio, así que os animo a que sigáis vuestros sueños porque he aquí un señor que lo ha conseguido", ha trasladado.

Cámara ha afirmado sentirse "siempre como un eslabón más en una cadena muy larga de talento", que "cada día aprende y se alegra de ver cómo triunfa el talento de los demás". "Soy el mejor espectador del mundo", ha apuntado entre risas.

El actor ha hecho también un viaje al pasado y, en complicidad de nuevo con Kity Mánver, ha recordado cómo con 18 años "recibí una lección de ella". "Mira que he recibido lecciones", ha indicado al acordarse de cuando le dijo, siendo él acomodador del teatro Fígaro y ella actriz en '¡Ay Carmela!': "Señores, esto es un templo".

"Aquella fue una de las primeras lecciones que recibí y comprendí que esto es algo mágico para lo que hay que estar muy preparado y yo peleo cada día para estarlo", ha concluido.

PALMARÉS DEL CERTAMEN INTERNACIONAL 'ALMERÍA EN CORTO'

Fical ha dado a conocer también en su gala de clausura el palmarés de su Certamen Internacional de Cortometrajes 'Almería en Corto' que ha recaído en 'A la cara', de Javier Marco Rico, como mejor corto nacional y en 'Da Yie', de Anthony Nti como mejor corto internacional. El galardón al mejor corto Iberoamericano ha ido a parar a 'A Veggie Western', de José Carlos Jiménez.

'A la cara' también ha visto reconocido en el festival almeriense el trabajo de su actor protagonista, Manolo Solo, y el guión de Belén Sánchez Arévalo mientras que el galardón a la mejor interpretación femenina en esta categoría ha sido para la actriz Susana Abaitua, por 'Ferrotipos'.

El premio del público ha sido para el cortometraje 'Burqa City', de Fabrice Bracq; el de mejor dirección artística 'Gil Parrondo' para Josefa Carla Claude por 'El agua' y el premio 'Cecilio Panigua' para Germano Saracco por 'El Tamaño de las cosas'.