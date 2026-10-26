La Noche en Negro vuelve este sábado a Almería con más de una treintena de actividades en el centro y los barrios

Presentación de la Noche en Negro de Almería 2026. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Almería celebrará este sábado, 31 de octubre, una nueva edición de la Noche en Negro con más de una treintena de actividades, repartidas entre más de una docena de espacios del centro y el Casco Histórico y distintos barrios de la capital, con pasajes del terror, pasacalles, conciertos, talleres infantiles y propuestas inclusivas.

La iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento de Almería a través del Área de Comercio, cuenta con la colaboración de la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial, Almería Centro, la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Almería (Ashal), la Asociación Provincial de Personas Sordas de Almería (Asoal) y el Centro Andaluz de Fotografía (CAF).

Según ha informado la Diputación de Almería en una nota, el objetivo de la iniciativa es "dinamizar las calles y apoyar al comercio y la hostelería locales".

Durante la presentación, la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha destacado la colaboración de las entidades participantes y ha subrayado especialmente la implicación de Asoal, dentro del compromiso municipal con una ciudad más inclusiva en la que todas las personas puedan participar y disfrutar de las actividades.

La marca gourmet 'Sabores de Almería' de la Diputación Provincial instalará seis expositores en el Paseo de Almería, entre la Plaza Juan Cassinello y la calle Lachambre. Uno de ellos será la 'Tienda de Sabores', donde se ofrecerán turrones, jamones, embutidos y otros productos artesanos de la provincia.

Por su parte, la diputada provincial de Turismo, María José Herrada, ha señalado que "esa noche Almería se viste de negro, pero en el Paseo habrá mucho color: el de los productos de la provincia".

Asimismo, ha invitado a quienes pasen por la zona, "de camino a un espectáculo o a un pasaje del terror, a detenerse para descubrir lo que se produce a pocos kilómetros", y ha agradecido la participación de las empresas presentes en los expositores.

Uno de los momentos destacados de esta edición será la celebración del XXV aniversario de la Orquesta Ciudad de Almería (OCAL), que ofrecerá dos pases del espectáculo 'Melodías bajo cuerda' desde los balcones de la Casa de las Mariposas, en Puerta de Purchena, a las 18,45 y las 19,45 horas.

El escenario principal de Puerta de Purchena acogerá, a las 20,20 horas, el espectáculo 'Buuuh, un circo terroríficamente divertido', con la colaboración de Asoal. La música también tendrá protagonismo en la Plaza Juan Cassinello, donde a las 20,30 horas actuará 'The Two of Us' con un homenaje a 'The Beatles', mientras que la Plaza de la Constitución será escenario, a las 22,00 horas, de un tributo a 'La Oreja de Van Gogh'.

Entre las calles Concepción Arenal y Castelar actuará el dúo de jazz 'Soto & García'. El Paseo de Almería acogerá dos pasacalles, el de 'Nott', a las 18,45 horas, y el de 'Funámbola', a las 19,30 horas, además de la animación musical de la 'Charanga Los Pijamas', prevista entre las 20,00 y las 21,00 horas.

PASAJES DEL TERROR Y ACTIVIDADES INFANTILES

Las propuestas de Halloween incluirán dos pasajes del terror en la calle Obispo Orberá. El primero, 'El Bosque Encantado', estará dirigido al público infantil y se instalará en la Escuela Municipal de Música y Artes (EMMA), de 18,00 a 22,00 horas. El segundo, 'Acción. La última sesión', estará destinado al público juvenil y adulto y podrá visitarse en el Teatro Apolo entre las 19,00 y las 00,00 horas.

Por su parte, la calle Reyes Católicos acogerá, de 17,00 a 21,00 horas, talleres de pintacaras de Halloween, slime terrorífico y sushi con gusanos de gominola, a cargo de Bóbole. Neuroeducamos ofrecerá actividades de cuentacuentos motor, manualidades para crear caretas, diseño de monstruos y bailes temáticos.

Estas propuestas cuentan con la colaboración de la Junta de Andalucía. El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo y de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública, Amós García Hueso, ha felicitado al Ayuntamiento por la organización de "esta actividad con un impacto tan positivo en la ciudad, que dinamiza el comercio local y llena de vida las calles del centro".

Asimismo, ha remarcado "el decidido apoyo de ambas administraciones a las más de 2.600 empresas de este sector que existen en la capital, en las que trabajan 13.600 personas".

La calle Aguilar de Campoo albergará una exposición de Playmobil ambientada en Halloween, desde las 17,00 hasta las 22,00 horas. Entre las calles Concepción Arenal y Castelar se instalarán dos photocalls, uno temático y otro con vídeo de 360 grados, en el que se repartirán calabazas a todas las personas que accedan a él.

Las calles Castelar, Ricardos, Lachambre, Poeta Villaespesa, General Tamayo y General Segura concentrarán juegos gigantes, actividades familiares y juegos hinchables.

La Plaza de San Pedro contará con el cuentacuentos infantil 'Monstruosamente guapa', a cargo del grupo El mundo de Bicho Verde, además de talleres de reciclaje bajo el lema 'Truco, trato o adopta'. La celebración contará con la participación de las asociaciones de comerciantes de distintos barrios de Almería, que han preparado sus propias actividades.

En El Zapillo, la programación se adelantará al jueves 29 de octubre, a partir de las 17,00 horas, con un concurso de calabazas, un pasaje del terror, un taller de máscaras, ambigú y música en directo.

El sábado 31, la Asociación de Comerciantes de San Vicente desarrollará sus actividades de 19,00 a 22,00 horas, con pasajes del terror, globoflexia, talleres de llaveros y mochilas, manualidades y una plataforma de 360 grados.

Asimismo, la Asociación de Comerciantes de Cabo de Gata celebrará su Noche en Negro en la plaza de la Iglesia, entre las 16,30 y las 00,30 horas, con talleres de cocina, sesiones de DJ, actividades para elaborar máscaras y calabazas, animación musical, teatro y un mercado de artesanía.

MUSEOS Y ESPACIOS CULTURALES

La Noche en Negro se extenderá también a distintos espacios culturales de la ciudad. Los museos municipales, entre ellos el Museo de Arte Doña Pakyta, el Museo de la Guitarra, la Casa del Poeta, el Centro de Interpretación Patrimonial y los Aljibes Árabes, ofrecerán entrada gratuita entre las 17,00 y las 00,00 horas.

Por su parte, el Museo del Realismo Español Contemporáneo (Murec) mantendrá su horario habitual, de 10,00 a 14,00 horas y de 16,30 a 20,30 horas. El CAF acogerá la propuesta de danza 'Mariposas de Carretera', de Ana G. Mora, dentro de Sur Escena 2026.

Asimismo, la fachada de la Delegación del Gobierno, junto al Paseo de los Naranjos, será escenario de un espectáculo de títeres de sombras entre las 20,30 y las 21,30 horas, adaptado al lenguaje de signos por Asoal.