La nueva edición del Naranjazz Festival se celebra del 12 al 14 de septiembre en Gádor (Almería)

ALMERÍA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería, el Ayuntamiento de Gádor y la Junta de Andalucía han presentado una nueva edición del Naranjazz Festival, que se celebrará los días 12, 13 y 14 de septiembre en el municipio gadorense.

El certamen se ha consolidado como una de las "citas musicales más destacadas del calendario cultural", según ha destacado la institución provincial en un comunicado. Durante tres días, el municipio se llenará de "ritmo y energía con una variada programación que combina conciertos, talleres, exposiciones y actividades inclusivas pensadas para disfrutar en familia".

Este evento apuesta por acercar el jazz y la música en directo a todos los públicos, en un ambiente "abierto, participativo y festivo". Además, habrá un mercadillo artesanal el sábado por la mañana en la Plaza de la Constitución de Gádor.

La vicepresidenta de la Diputación de Almería y la diputada de Cultura, Almudena Morales, ha destacado que este festival que "son solamente cuatro años los que lleva realizándose, pero ha crecido exponencialmente como si llevase 25 y le queda una larga vida".

En este sentido, Morales ha asegurado que "el jazz ha encontrado en nuestra provincia uno de sus epicentros, y no podía ser de otra manera, porque Almería es tierra de acogida y mestizaje, donde la fusión de culturas ha sido siempre una constante de la que nos sentimos muy orgullosas".

"Precisamente por eso el jazz ha calado entre los almerienses, porque compartimos un espíritu abierto y diverso. Desde la Diputación queremos reafirmar nuestro compromiso y colaboración con festivales como este", ha añadido.

El delegado territorial de la Junta en Almería de Turismo, Cultura y Deporte, Juan José Alonso, ha resaltado que "es la cuarta edición de este Festival, una señal inequívoca de que, poco a poco, se ha ido convirtiendo en referente en lo que se refiere a la oferta cultural de la provincia".

"Este año el festival volverá a ofrecer conciertos, pasacalles y sesiones de música, pero quiero destacar las actividades para los más pequeños, como el Teatro Musical con Escenario Pedagógico o el cuentacuentos en la Biblioteca. Estas propuestas dan al Naranjazz un carácter más familiar y abierto a todos los públicos que pocos eventos de este tipo poseen", ha manifestado.

Por su parte, la alcaldesa de Gádor, Lourdes Ramos, ha invitado a todos a asistir a este festival y ha detallado que "nació hace cuatro años con ilusión y, como ellos han señalado, hoy es ya un referente no solo provincial, sino también autonómico e incluso nacional por la calidad de artistas que cada año se suman al Naranjazz Festival".

"Lo que estamos viviendo en estos días en la Villa de Gádor es una realidad palpable, fruto del esfuerzo compartido. Quiero subrayar que este logro es un éxito colectivo", ha apostillado la regidora.

La presidenta de la Asociación Musical de Gádor, Nieves Alonso, ha recomendado el concierto de las 22 horas con "el gran pianista Dorantes acompañado por nuestra Big Bandarax, que han preparado un repertorio maravilloso. Entre sus integrantes se encuentra también Mara, cantante y pianista, que dará aún más brillo a esta cita".

"Estamos muy agradecidos de poder contar con figuras de renombre como Dorantes, Antonio Lizana y muchos otros, a quienes invito a descubrir a través de nuestra web y redes sociales", ha expresado.

El cartel reúne a destacados artistas y formaciones junto a agrupaciones locales e iniciativas juveniles. En concreto, engloba a artistas como Antonio Lizana Set, Tumbando a Monk, Al Swing y al Cabo, Alicia Tamariz, Funktasy Beat Collective, Quintetas, Layers, Pequeños Despreciable, A.C. San Nicolás de Bari, A.U.M Benahadux, A.M. de Gádor, 4 Planes, The Moving Stones, Mambo Swing Club, Dorantes & Big Bandarax, La Juan Román, Kalima Du Samba, Big Bandarax's School, Capullitas de Alelí o Teen Sextet.

Se trata de "una mezcla de talento consagrado y emergente que asegura una experiencia musical única, donde el jazz dialoga con otros estilos como el 'funk', el 'swing' o la samba, reforzando el carácter diverso y enriquecedor de este festival".