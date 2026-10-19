Nueve empresas de la marca 'Sabores Almería' presentan sus productos en la feria internacional SIAL París

Representantes de la Diputación de Almería y de las empresas de la marca 'Sabores Almería' durante la feria internacional SIAL París. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

PARÍS 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de nueve empresas de la marca gourmet 'Sabores Almería' participan en la feria internacional SIAL París, que se celebra desde el pasado sábado y hasta el miércoles 21 de octubre en el recinto París Nord Villepinte, en Francia, donde exhiben productos agroalimentarios de la provincia en un stand propio.

El objetivo de las empresas es establecer contactos con distribuidores, comercializadores y profesionales de la hostelería "para consolidarse y abrirse a nuevos mercados", según ha informado la Diputación Provincial en una nota.

La representación almeriense, que cuenta con la colaboración de la Cámara de Comercio, se encuentra en el pabellón cinco de los once espacios expositivos de esta feria, considerada uno de los principales encuentros internacionales de la industria agroalimentaria.

Las nueve empresas participantes son Embutidos Peña Cruz, Jamones de Serón, Luxeapers, DeSuflí, Lorusso, CASI, Aceite Campos de Uleila, Almendras de Andalucía e Industrias Cárnicas Diego Molina, que representan distintos sectores de la producción alimentaria de la provincia.

El diputado de Presidencia y Promoción de la Provincia, Carlos Sánchez, y Almudena Morales, vicepresidenta de la Diputación de Almería, se han desplazado a la capital francesa para acompañar a las empresas y mantener reuniones de trabajo con distribuidores, comercializadores, profesionales de la hostelería y representantes de la organización de la feria.

Sánchez ha destacado que "el gran protagonismo de este evento es para las empresas y empresarios de la marca que han viajado a París" y ha subrayado que "ellos son el verdadero motor de la marca y los embajadores con mayor conocimiento y responsabilidad de lo que ofrece gastronómicamente la provincia".

Asimismo, ha señalado que "estar presentes en un escaparate internacional de la magnitud de SIAL nos permite difundir la tradición y los procesos de producción que caracterizan a nuestra industria agroalimentaria".

El diputado ha considerado que "esta feria representa un punto de encuentro técnico y comercial de primer nivel" y ha asegurado que durante las jornadas de trabajo "se está constatando la atención internacional que despierta la oferta agroalimentaria almeriense, lo que provoca reuniones y contactos estratégicos puramente empresariales y profesionales para la internacionalización y el posicionamiento del sector en nuevos mercados".

La participación de las empresas de 'Sabores Almería' cuenta con el apoyo de la Cámara de Comercio de Almería a través del programa Pyme Global, cofinanciado con fondos Feder y Cámara de España.

ESCAPARATE GLOBAL

Durante su participación en SIAL París, la delegación provincial y los representantes de las empresas han mantenido encuentros de trabajo con profesionales del sector procedentes de distintos países, entre ellos operadores del mercado francés y agentes internacionales de ámbito europeo y mundial.

Entre estas reuniones figura la que Sánchez y Morales han mantenido con Marianne Lebègue-Pierre, delegada adjunta y directora comercial de Ferias, y Flavia Gattini, gerente comercial de ferias, para analizar la experiencia de participación de 'Sabores Almería' en este encuentro, que forma parte de su calendario de acciones desde hace tres ediciones, y establecer alianzas de colaboración para el futuro. La próxima edición de SIAL París está prevista para 2028.

La delegación almeriense también se ha reunido con Myriam López, subdirectora de Salón Gourmets, la feria gastronómica que se celebra anualmente en Madrid y que reúne a chefs y marcas agroalimentarias de España y otros países.

SIAL París cuenta en esta edición con representación de hasta 130 países expositores y 7.500 estands internacionales. La organización espera recibir a más de 285.000 visitantes profesionales de todo el mundo y estima la participación de hasta 8.000 compradores globales en sus once pabellones expositivos.