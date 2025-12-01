El nuevo presidente de la Diputación de Almería se compromete con los alcaldes: "No os vamos a defraudar"

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, junto a los diputados provinciales que integran el nuevo equipo de Gobierno. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de María y diputado provincial del PP José Antonio García Alcaína ha sido proclamado este lunes nuevo presidente de la Diputación de Almería con los votos a favor del equipo de gobierno (PP) en un acto en el que ha centrado su discurso en la figura de los alcaldes, con quienes se ha comprometido desde el primer momento: "No os vamos a defraudar", le ha dicho.

Durante su discurso de investidura, que se ha producido oficialmente minutos antes de las 13.30 horas, García Alcaína ha reclamado el apoyo de los regidores de la provincia en esta nueva andadura. "Contamos con todos y cada uno de vosotros. De alcalde a alcaldes, de presidente a alcaldes: escribamos juntos nuestro destino, el destino de la mejor tierra del mundo, la provincia de Almería", ha manifestado tras recalcar su condición de "alcalde de pueblo".

El nuevo representante de la Diputación Provincial apenas ha dedicado unas palabra a la crisis que, con su nombramiento, se ha vivido en la institución tras la renuncia del expresidente de la Diputación Javier Aureliano García y del exvicepresidente segundo Fernando Giménez a raíz de su detención e investigación por el caso 'Mascarillas'.

Sin nombrarlos, García Alcaína ha aludido a ambos excargos para "reconocer el trabajo" que han realizado y dar su apoyo tanto a ellos como a sus familias, que "están pasando un mal momento". "Confío plenamente en que puedan demostrar su inocencia", ha añadido.

Del mismo modo, ha valorado la "fuerza" y "unión" mostrada por los miembros del equipo de gobierno tras unos "días convulsos" desde que el pasado 18 de noviembre los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil irrumpieran en el Palacio Provincial y otras dependencias para practicar registros. En la misma línea, ha valorado la "profesionalidad" y "vocación" de los funcionarios.

"La institución siempre ha estado y estará por encima de todo y de todos. Esa es la verdadera fortaleza de la institución y de la Diputación Provincial de Almería", ha añadido al respecto.

LOS ALCALDES SERÁN "PIEDRA ANGULAR"

De este modo, el presidente de la Diputación ha desgranado cuál será su hoja de ruta durante los próximos 19 meses en los que la "piedra angular" de las políticas de la Diputación serán "los alcaldes" puesto que son "los representantes de todos y cada uno de los almerienses" sin hacer mención a las exigencias de los grupos de la oposición de PSOE y Vox, que le han reclamado "auditar" las cuentas y "reforzar" el control que se hace del dinero público.

Frente a ello, ha centrado su discurso en el apoyo y la defensa del "municipalismo" y "el mundo rural" sin romper la dinámica de los últimos dos años y medio. "Continuaremos gobernando esta Diputación para todos los consistorios y ciudadanos por igual, vivan donde vivan y gobierne el partido que gobierne en cada municipio", ha trasladado.

Con un agradecimiento expreso al PP por la confianza depositada en él, el nuevo presidente de la Diputación ha trasladado su intención seguir con la dinámica establecida mediante la aprobación este próximo jueves de los presupuestos de la Diputación para el ejercicio de 2026 y, con ello, "afrontar los proyectos más importantes y modernizadores que jamás ha visto nuestra tierra" en lo que, según ha reconocido, "no deja de ser una continuación del trabajo realizado desde hace años".

El hasta ahora diputado provincial de Deportes, quien ha tenido un agradecimiento especial hacia los miembros de su área, ha avanzado así su interés en materializar dos proyectos singulares: uno destinado al manejo del 'big data' y otro denominado 'Almería un millón', que buscará que la provincia alcance el millón de habitantes.

García Alcaína, quien ha tenido un agradecimiento especial con el diputado Ángel Escobar por asumir la presidencia en funciones durante casi dos semanas, ha recibido el apoyo a su proclamación de 15 representantes del PP con los que conforma la mayoría absoluta, y el rechazo de seis diputados del PSOE --ante la ausencia de dos de ellas-- y tres de Vox durante la votación en el salón de plenos de la Diputación, que ha dado cabida a 60 alcaldes y dos consejeros de la Junta: el también presidente del PP Ramón Fernández-Pacheco y la consejera de Desarrollo Educativo, María del Carmen Castillo.

"TAPAR Y SEGUIR"

Durante la sesión, en la que también han jurado sus cargos las nuevas diputadas provinciales Lorena Nieto y María José Herrada, el portavoz del grupos del PSOE, Juan Manuel Ruiz del Real, ha afeado que la Diputación opte por la "senda" de "tapar y seguir" puesto que, "para que se abra un tiempo nuevo, tienen que darse cambios significativos y profundos" que, según consideran, están "lejos de producirse".

El representante del PSOE ha criticado que "ningún responsable" del PP haya "pedidos disculpas a la ciudadanía" ante los hechos que se investigan ni tampoco hayan explicado "qué medidas se van a realizar" para evitar supuestos "amaños de contratos".

En esta línea, ha rechazado que el equipo de gobierno mantenga como diputado provincial al alcalde de Tíjola, José Juan Martínez, ante su presunta implicación en la trama. "Intentar convencer que se inicia un tiempo nuevo de quienes estaban en el tiempo viejo", dicho ante lo que considera una "huida hacia adelante" que se hace "sin profundizar" y "sin haber hecho una verdadera limpieza" ante "un presunto entramado corrupto dentro de esta casa".

"El nuevo presidente tiene que empezar, señor García Alcaina, por decidir si está con los que aplauden o (...) si está de parte de quienes condenan esta corrupción", le ha manifestado antes de solicitar una "auditoría" y "más control en la contratación" de la Diputación, cuyo próximo presupuesto elaborado por los anteriores mandatorios desprende un "tufo a sarro", según ha dicho.

Por su parte, el portavoz del Vox en la Diputación, Pedro Agüera, también ha reclamado medidas "claras, inmediatas y verificables" para "restablecer la confianza pública" en la Diputación, mediante la revisión de los expedientes. "Cuando hablamos de corrupción no nos referimos únicamente a conductas aisladas, que ya se han judicializado: hay que considerar patrones, dinámicas internas que permiten ciertas prácticas se instalen y se normalicen", ha advertido.

Agüera ha acusado a los dirigentes del PP de "copiar" un modelo de "quien ha estado gobernando en Andalucía", sentido en el que ha asegurado que tanto 'populares' como socialistas cuenta con "condenados" por delitos vinculados a la corrupción. "Nos encontramos 15 del Partido Socialista y 13 del Partido Popular", ha contabilizado.

Para el portavoz de Vox, "se abusa de redes de fidelidad, donde el criterio esencial es la obediencia", al tiempo que se "sostiene sobre la opacidad". "No es un hecho inevitable, es un riesgo permanente que requiere instituciones fuertes, control independiente y una cultura ética", ha manifestado Agüera, quien ha demandado "transparencia, profesionalización administrativa y ciudadanía vigilante".

Frente a la postura de los equipos de la oposición, el portavoz del PP en la Diputación, Carlos Sánchez, ha "tendido la mano" de su formación para enfrentar el resto del mandato "desde el entendimiento" y el "consenso", de modo que se pueda "trabajar con todos los alcaldes sin distinción".

"Nuestras puertas están abiertas para todas aquellas iniciativas que asumen, que beneficien a los almerienses y, sobre todo, que estén alejadas de la confrontación", ha asegurado.

El Pleno ha podido ser seguido directamente en el salón de plenos por más de 60 alcaldes de la provincia cuya presencia ha sido "prioritaria" para García Alcaína, lo que ha obligado a habilitar pendencias anejas en el Palacio Provincial, en obras de reforma, para seguir mediante señal televisada la sesión, lo que también ha sido objeto de críticas.