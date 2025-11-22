El panel de expertos pitching permite presentar en Fical ocho trabajos a posibles inversores

ALMERÍA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Cine de Almería (Fical) ha puesto en marcha por sexto año consecutivo el panel de expertos pitching con las que guionistas, directores o productores de cine o televisión han tratado de convencer a posibles inversores para que financien alguno de los ocho proyectos mostrados.

En esta edición de 2025, la sección ha estado patrocinada por Egeda, la Sociedad de Servicios para los Productores Audiovisuales. En total, han sido ocho los proyectos que han realizado su pitch con preguntas posteriores de los productores.

Todos ellos han tenido un total de diez minutos de duración. Al finalizar, los productores han valorado cuáles han sido los que más han atraido su interés y, tras una reunión y evaluación fuera de esta sala, han citado a los distintos guionistas para un contacto más personal.

En concreto, se han presentado los proyectos 'Superhéroes', de Juan Bautista Herranz; 'La Cuesta', de Nieves Gómez; 'El Método M.O.' de Rocío Juárez; 'El contratado' y 'Alacrán', de Cristian Beteta; 'Dos días perfectos', de Francisco Villegas Rodríguez; 'Animales', de Agus Ibarra Rodríguez y 'El Realismo Español, la 4ª Edad de Oro', de Antonio Gómez Olea.

Un año más, ha actuado como moderador Miguel Ángel Macarrón, analista y docente. El conductor del acto trabaja en alta producción como analista de proyectos cinematográficos, además de formar parte el equipo de producción de las películas 'La noche de los girasoles', 'El romance de Astrea y Celadón', 'El páramo' o 'Buscando a Eric'.

Como analista, elabora informes sobre guiones de proyectos de cineastas internacionales. Ha participado en el desarrollo de los guiones de 'Anochece en la India', 'La ventana del dormitorio' y 'Tres días con la familia'. En la actualidad, es profesor en la escuela de cine TAI, una de cuyas asignaturas es el pitching.

Por su parte, la mesa de expertos ha estado formada por Fernando Riera, distribuidor de cine español y coproducciones en 'A Contracorriente Films'; César Martínez Herrada, de 'Dexiderius Producciones'; Rosa Pérez, productora de Atresmedia Cine; y Sara Gonzalo, productora y creadora de 'Accidental Films'.