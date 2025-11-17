La película 'Enemigos' se presenta en Fical (Almería) como un viaje emocional sobre el acoso, el perdón y la redención

Presentación de 'Enemigos' en el Patio de Luces de la Diputación Provincial, durante la rueda de prensa celebrada en el marco de la XXIV edición del Festival Internacional de Cine de Almería (Fical). - EUROPA PRESS

ALMERÍA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La producción 'Enemigos' ha llegado a la XXIV edición del Festival Internacional de Cine de Almería (Fical) como una de las propuestas más impactantes de la sección 'Ópera Prima', con una historia sobre el acoso, la violencia y las segundas oportunidades que el director David Valero ha definido como un "viaje emocional" nacido de su propia adolescencia.

La película ha conectado con el público tras su paso por el centro penitenciario El Acebuche, su proyección vespertina en el Teatro Cervantes y el encuentro con los medios celebrado este lunes en el Patio de Luces de la Diputación Provincial.

Valero ha explicado que la semilla de la historia procede de su juventud. "En todos los barrios hay un 'El Rubio', alguien que atemoriza a los demás niños y jóvenes, y en el mío también".

El cineasta ha señalado que aquel comportamiento escondía "el odio de ese joven hacia su padre" y ha destacado que su primera película parte "de la capacidad de ponerse en el lugar del otro y combatir la violencia a través del amor". En la trama, Chimo opta por ayudar al acosador en lugar de buscar venganza, un gesto que para el director ilustra "cómo afrontar la frustración".

La complicidad entre los protagonistas, Christian Checa y Hugo Wetzel, ha sido uno de los ejes de la presentación. Checa ha agradecido el tiempo y la libertad recibidos durante la preparación: "Nos dio espacio y tiempo para construir los personajes, tres o cuatro meses. La historia parte de la realidad de David y era importante entender a los personajes y las motivaciones".

Wetzel ha compartido esa idea y ha asegurado que el equipo ha respetado "el proceso que necesita un proyecto para que se pueda hacer" y que este ha sido "posiblemente el proyecto en el que más he disfrutado" por el acompañamiento del director y la química con su compañero.

El productor Alberto Félez ha destacado la respuesta "muy positiva" del público y el efecto de la película entre los jóvenes. "Es muy bonito comprobar cómo te invita a pensar y reflexionar. Es una película que traspasa la pantalla y te mueve, que luego genera conversación".

La música también ha ocupado un espacio central en la rueda de prensa. Valero ha insistido en que buscaba que las canciones de artistas urbanos fueran "el punto de unión" entre los dos protagonistas y que la banda sonora se ha concebido para acompañar la evolución emocional hasta el desenlace.

El equipo ha coincidido en la capacidad de la cinta para remover al espectador. Los protagonistas del largometraje ha explicado que muchos jóvenes se han sentido identificados con la historia. Checa ha relatado que "han contactado conmigo muchos jóvenes que han sufrido bullying y algunos confiesan que también han actuado como Chimo. Ojalá haya muchos Chimos en España".

Antes de despedirse, Valero ha compartido una impresión de su paso por la prisión de El Acebuche, donde encontraron un cartel con el mensaje 'El respeto no se gana con violencia, sino con cariño', una idea que conecta de forma directa con el espíritu de 'Enemigos'.