Los poliédricos vínculos de las 'madrastras buenas' llegan a Fical con 'Tras el verano', de Yolanda Centeno

ALMERÍA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El papel de las 'madrastras buenas' y sus vínculos dentro de una familia reconstituida centran el argumento de 'Tras el verano', la película con la que Yolanda Centeno debuta en el largometraje y que compite en el certamen 'Ópera prima' del Festival Internacional de Cine de Almería (Fical), donde ha desgranado el proyecto que parte desde una perspectiva muy personal.

Acompañada de la actriz Stéphanie Magnin, la cineasta ha abordado en rueda de prensa la figura de aquellos padrastros o madrastras quienes conforman una familia con sus parejas, las cuales cuentan con hijos de relaciones anteriores, lo que les lleva a formar también nuevos vínculos con los menores que pueden verse amenazados si se produce una nueva ruptura.

"Cuando desaparece esa figura porque --la pareja-- se separa y ya está, sin más explicaciones, el niño lo vive como un abandono", ha profundizado Centeno ante la pérdida repentina de un miembro de la nueva familia con el que no queda ningún lazo legal o parental pero sí afectivo, lo que plantea el dilema de si deben predominar los sentimientos o el ADN.

Con un reparto encabezado por Alexandra Jiménez, Juan Diego Botto, Ruth Gabriel, la directora explica su salto al largo a través de un proyecto que no cabía en un cortometraje y para el que plantea los distintos puntos de vista que sobre el seno de una misma familia reconstituida tiene cada uno de los personajes.

En esta línea, señala que el título 'Tras el verano' hace precisamente alusión a ese periodo en el que se producen más ruptura sentimentales, de modo que la época estival se sustenta como telón de fondo para exponer la crisis de pareja que afrontan los protagonistas y que podría desembocar, en este caso, que la mujer dejara de ver para siempre a su hijastro.

La película aborda asimismo las responsabilidades, los cuidados y los límites de autoridad que esos padrastros o madrastras afrontan ante los hijos de su pareja, ya sean los autoimpuestos o los que les obliga a adoptar los progenitores biológicos de la familia.

En este mismo sentido, también se hace alusión a la perspectiva de la familia extensa. "Te estás metiendo aquí, estás ejerciendo de madre, pero despierta y date cuenta de que nunca vas a ser la madre de ese hijo y que en cualquier momento vas a estar desprotegida" o "estás perdiendo tu tiempo de ser una madre natural o biológica" pueden constituir algunos de estos escenarios, según ha manifestado Magnin, que encarna a la hermana de la protagonista en la cinta.