El presidente de la Diputación de Almería aplaude las Banderas de Andalucía, que "simbolizan el talento almeriense"

Autoridades y galardonados en la entrega de las Banderas de Andalucía en Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, ha felicitado este viernes a los galardonados de las Banderas de Andalucía; unos reconocimientos que "simbolizan el talento almeriense y el orgullo de pertenencia a esta tierra".

En el marco de los actos de celebración por el 28F, García Alcaina ha subrayado que "este año la conmemoración adquiere un significado especial al reforzar el sentimiento de identidad compartida entre Almería y el conjunto de la comunidad autónoma", sentido en el que ha destacado que hoy los almerienses se sienten "más andaluces que nunca".

Asimismo, ha valorado la gestión del Gobierno andaluz en los últimos años y ha resaltado la "capacidad de planificación y respuesta" ante situaciones "complejas" como el accidente ferroviario de Adamuz (Cordoba) y el impacto de la sucesión de borrascas en Andalucía occidental.

El máximo representante de la institución provincial ha destacado el "orgullo" con el que se celebra este Día de Andalucía ante el "potencial" de Almería y su papel en el conjunto de la Comunidad, "demostrando con estas banderas el talento y la capacidad de Almería a nivel andaluz".

Las personas y entidades galardonadas este año con la Bandera de Andalucía han sido Interalmería Televisión con la Bandera de las Humanidades y las Letras; Carmen Pinteño Núñez con la Bandera de las Artes; la Hermandad de la Virgen del Mar con la Bandera a la Cultura y el Patrimonio; y la Escudería del Mármol. Subida del Mármol 50 Edición con la Bandera del Deporte.

También se ha distinguido a la asociación para la promoción de las personas con discapacidad intelectual del levante almeriense con la Bandera a los Valores Humanos, la Solidaridad y la Concordia; al Colegio Profesional de Economistas de Almería con la Bandera de la Economía y la Empresa, a la Fundación Tecnova con la Bandera de la Investigación, la Ciencia y la Salud, a la Skoda Titan Desert con la Bandera a la Proyección de la Provincia; y al CEIP Federico García Lorca de Pulpí con la Bandera de Andalucía al Mérito Medioambiental.

Asimismo, se ha concedido esta distinción honorífica, en reconocimiento a la especial trayectoria, en la defensa y fomento del interés general de la provincia al grupo musical Los Puntos.