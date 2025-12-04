El presidente de la Diputación de Almería defiende los presupuestos de 2026 aprobados y rechaza que sean "personalistas"

Pleno de la Diputación de Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, ha defendido este jueves los presupuestos recién aprobados para el año 2026 con los votos a favor del equipo de gobierno (PP), que se elevan hasta los 319 millones de euros, frente a las críticas de los grupos de la oposición que conforman PSOE y Vox al tratarse de unas cuentas diseñadas bajo la dirección de anterior presidente.

"Ustedes creen que aquí los presupuestos se hacen de manera personalista porque están acostumbrados a que su partido sea un partido personalista. Aquí un presupuesto lo hacen muchas personas, muchos diputados, muchas áreas", ha manifestado García Alcaina durante su intervención en el Pleno, en la que ha solicitado a los portavoces de Vox y PSOE una reflexión antes de rechazar las cuentas.

Para el presidente "votar en contra de este presupuesto es votar en contra de los alcaldes de la provincia", ya que los presupuestos se empiezan a diseñar "desde enero" por parte de los representantes de cada área "atendiendo a los alcaldes", esto es, mucho antes del mes de julio, cuando desde Hacienda se remiten las fichas.

Así, ha felicitado al diputado provincial de Economía, Álvaro Izquierdo, así como a intervención, tesorería y funcionarios de la casa por el "gran trabajo realizado" para proponer unos presupuestos inversores que se centrarán especialmente en infraestructuras, bienestar social y promoción de la provincia a través de sus marcas.

García Alcaina, quien ha afeado la falta de propuestas de los grupos de la oposición, ha defendido también sus primeras acciones como presidente de la Diputación, con una primera visita institucional al alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, y otra visita "no institucional" a 30 alcaldes de la comarca del Almanzora "tendiendo la mano de esta presidencia para quien lo necesite".

El presupuesto experimenta un incremento de 50,5 millones de euros con respecto a 2025 que se va a materializar tanto en la inversión en infraestructuras, como en la protección social y en el impulso de los sectores productivos. 101,2 millones de euros están asociados al Área de Fomento, Infraestructuras, Vertebración del Territorio y Agua.

"EL MEJOR PRESUPUESTO"

Para el diputado provincial de Economía, Álvaro Izquierdo, este es "el mejor presupuesto" que ha aprobado la Diputación de Almería "en su historia" por su cantidad económica y "porque supone un presupuesto que va a generar empleo, que va a traer financiación y que va a liderar el desarrollo de la provincia de Almería".

"Es un presupuesto muy ambicioso y un presupuesto tremendamente municipalista, porque no perdemos de vista la hoja de ruta que nos marcan todos nuestros alcaldes y concejales, que al final son los que marcan la hoja de ruta de la Diputación Provincial", ha considerado.

El portavoz de la Diputación y del grupo del PP, Carlos Sánchez, ha estimado unas cuentas que, según ha apreciado, van a "permitir grandes inversiones en carreteras que conectan personas y municipios; la construcción y modernización de pabellones e instalaciones deportivas; centros de mayores y centros sociales; inversiones en agua, sostenibilidad o eficiencia de los recursos".

Desde la bancada socialista, su portavoz, Juan Manuel del Real Ruiz, ha afeado que las cuentas sean "exactamente las mismas que dejó preparadas Javier Aureliano García", sin que el nuevo presidente haya mostrado "voluntad alguna de abrir un tiempo nuevo" tras el cambio de presidencia.

Para el PSOE, los presupuestos "no responden al interés general de la provincia, no son transversales y siguen impregnadas de la huella de quienes están siendo investigados por corrupción". "Por responsabilidad con Almería, votamos no", ha afirmado, subrayando que el presupuesto llega "manoseado por la anterior cúpula" y que su aprobación "solo profundiza en los mismos vicios que han lastrado la gestión provincial".

"FACTORES EXTERNOS" PARA LA SUBIDA

En relación con las cuentas, el portavoz del PSOE ha desmontado el relato del PP sobre el "mayor presupuesto de la historia", explicando que su crecimiento se debe a "factores externos" como el "notable aumento de las transferencias del Gobierno de España", el "endeudamiento de 22 millones que plantea el PP" y la "continuidad de los fondos europeos que el propio Partido Popular intentó boicotear en Bruselas".

"Es fácil presumir de presupuesto cuando la subida depende de lo que aportan otras administraciones", ha apuntado. El dirigente socialista ha advertido, además, de que las cuentas consolidan "el modelo de opacidad y libre disposición de fondos" que marcó la etapa anterior. En este punto, ha señalado el incremento en partidas como Sabores Almería, la promoción turística o la publicidad institucional, "concentradas ahora en manos de un único diputado".

De la misma manera, ha recriminado al PP que la programación cultural se mantiene "pensada para unos pocos", con "subidas continuas para Fical frente a la caída de recursos para actividades culturales en los municipios". "La cultura crece cuando es para la capital, pero retrocede en los pueblos", ha destacado.

Del Real ha criticado además que solo se ha ejecutado un tercio de las inversiones previstas para 2025, una cifra que el equipo de gobierno "repite ejercicio tras ejercicio". "Da igual cuánto consignen, ya que lo que ejecutan ronda siempre los 30 millones, porque la estructura no da para más", ha subrayado.

Por su parte, el portavoz del grupo provincial de Vox, Pedro Agüera, ha manifestado que las cuentas "no reflejan ninguna medida que esté orientada a beneficiar directamente a las familias, ni al campo, ni a la atracción de empresas a la provincia de Almería, ni a luchar contra la despoblación", por lo que han rechazado las cifras.

Vox han criticado que los presupuestos están "dirigidos por dos detenidos por la UCO por presunta corrupción" y además representan una "previa preelectoral de 2027".

"Son unas cuentas en las que se puede observar un aumento del gasto político, más endeudamiento, más estructuras improductivas y, además, menos apoyo a los que sostienen el gasto como son las familias y los trabajadores", ha asegurado Agüera.

Además, el portavoz de Vox ha rechazado el "endeudamiento de la Diputación de Almería por culpa del derroche continuado del PP a través de estructuras ideológicas, proyectos duplicados o inversiones de dudoso retorno. Algo que es muy irresponsable por quienes gestionan el dinero de todos los almerienses". Desde Vox se ha pedido "sentido común" para la utilización de estos presupuestos de 2026, donde "se priorice lo esencial y no lo ideológico".