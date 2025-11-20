La producción 'Extraño río' llega a la sección 'Ópera Prima' de Fical (Almería) avalada por dos premios internacionales

ALMERÍA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El largometraje 'Extraño río', dirigido Jaume Claret Muxart, ha llegado este jueves a la sección 'Ópera Prima' del XXIV Festival Internacional de Cine de Almería (Fical) con el respaldo de dos reconocimientos internacionales y con una propuesta visual y narrativa que mezcla realidad y fantasía en el despertar emocional de un adolescente.

La cinta, presentada por su protagonista Jon Monter, ha sido distinguida con el Bisato de Oro a la Mejor Contribución Artística en la Mostra de Venecia y con el Best Mediterranean Film 2025 de la Academia de Bellas Artes de Venecia, lo que ha reforzado su presencia en el festival almeriense.

La historia sigue a Dídac, un joven de 16 años que recorre en bicicleta el Danubio junto a su familia hasta que la aparición de un misterioso chico en el río altera su percepción y sus vínculos.

Este punto de partida sitúa al espectador ante un relato que combina misterio, sensualidad y una atmósfera bucólica en formato de 'road movie'. La película supone el debut en largo del director tras sus trabajos en los cortometrajes 'Mia i Marc' (2019), 'Ella i jo' (2020) y 'Die Donau' (2023).

Antes de la proyección en el Teatro Cervantes, el director de Fical, Enrique Iznaola, ha presentado la obra como "una propuesta muy personal y muy de autor" que, a su juicio, "puede ser considera ya como una pequeña joya de culto dentro del cine español".

Por su parte, Jon Monter ha expresado que "es una película bonita y hecha con muchas ganas", además de destacar que el proyecto aborda la adolescencia "con algo con lo que es fácil identificarse en algún momento". Asimismo, ha manifestado sentirse satisfecho con el recorrido de la cinta.

El actor ha explicado que el rodaje le ha resultado "muy cómodo" gracias a su relación previa con parte del equipo y a un intenso periodo de ensayos iniciado meses antes de la filmación.

También ha reconocido que, pese a que su papel exige un fuerte trabajo gestual y una presencia constante en pantalla, lo vivió como "una oportunidad". En cuanto a su futuro, Monter ha asegurado que desea abrirse a distintos formatos y géneros y que aspira a dar nuevos pasos en la interpretación.

"Claro que me gustaría vivir de la actuación, pero me gustaría probar muchas opciones y cosas nuevas y no encasillarme siempre en un mismo tipo de personaje", ha señalado.