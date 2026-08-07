El programa 'Jugando al Toro' recorrerá ocho municipios de Almería con talleres para jóvenes entre agosto y octubre

La vicepresidenta de la Diputación de Almería Almudena Morales y el director de la Escuela Taurina de Almería, Ruiz Manuel, durante la presentación del programa 'Jugando al Toro'. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El programa de tauromaquia 'Jugando al Toro' recorrerá ocho municipios de la provincia de Almería durante los meses de agosto, septiembre y octubre a través de talleres dirigidos a los más jóvenes.

Según ha trasladado la institución provincial en una nota, el objetivo del programa es acercar la tauromaquia a este público, fomentar el conocimiento de una "tradición muy arraigada en muchos de nuestros municipios" y ofrecer un primer contacto con el mundo del toro.

La vicepresidenta de la Diputación de Almería Almudena Morales y el director de la Escuela Taurina de Almería, Ruiz Manuel, han presentado 'Jugando al Toro', que comenzará este sábado, 8 de agosto, en Abrucena.

Morales ha señalado que "un año más, la Diputación de Almería respalda esta actividad como parte de nuestra cultura, nuestras costumbres y nuestras tradiciones, especialmente en aquellos municipios donde la afición sigue muy presente y donde es importante contribuir a su conservación y difusión".

Asimismo, la vicepresidenta ha felicitado a la Escuela Taurina de Almería por su labor formativa y por el trabajo que realiza para mantener viva una parte importante de las tradiciones.

Por su parte, Ruiz Manuel ha asegurado que el programa no sería posible sin el apoyo de la Diputación y la "gran acogida" por parte de los más pequeños. "Son talleres reclamados por niños y jóvenes", ha señalado antes de explicar que la actividad consiste en "jugar al toro con los niños por las calles", enseñarles "los capotes, las muletas" y conseguir que "disfruten de nuestras tradiciones".

"Esperemos que este año como los años anteriores siga siendo un éxito y os invitamos a que nos acompañéis", ha añadido el director de la Escuela Taurina de Almería.

Tras la primera cita de este sábado en Abrucena, 'Jugando al Toro' llegará el 4 de septiembre a Gádor; el 6 de septiembre a Alcolea; el 19 de septiembre a Lucainena de las Torres; el 20 de septiembre a Laujar de Andarax; el 26 de septiembre a Vera; el 10 de octubre a Macael, y el 18 de octubre a Huércal-Overa.