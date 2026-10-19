Los proyectos de la 'Maratón 48x4' de Fical tendrán como temática 'Rodar un cortometraje'

Presentación de la 'Maraton 48x4' de Fical. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los cinco equipos que participan en la sección competitiva 'Maratón 48x4' del Festival Internacional de Cine de Almería (Fical), en la que se debe elaborar un cortometraje en cuatro fines de semana, tendrán que elaborar sus proyectos sobre el tema elegido por sorteo 'Rodar un cortometraje'.

La sección "más gamberra y espontanea" de Fical, que crece con un fin de semana más respecto al pasado año, ya está en plena fase de pre-producción, ya que el pasado sábado se produjo el sorteo del tema que centrará los trabajos audiovisuales, según ha indicado la organización en una nota.

Con motivo de los 25 años del festival, los temas sobre los que podía versar la sección en esta edición eran 'Premios Almería Tierra de Cine', 'Ópera Prima', 'Certamen de Series', 'Rodar un Cortometraje' o 'Maratón 48x3'. El tema seleccionado por sorteo hace alusión a los orígenes del festival.

El Maratón 48x4 es una iniciativa competitiva de carácter didáctico en la que varios equipos asumen el reto de realizar un cortometraje en sesiones de 48 horas pasando por todas las fases de su producción para la que cuentan con tutores en cada una de ellas: guion, rodaje y edición.

La diputada provincial Lorena Nieto ha agradecido la participación de los equipos en una de las actividades "más especiales" de Fical, con la que se busca "contar historias a través del cine" justo cuando el festival llega a su cuarto de siglo.

Por su parte, el coordinador de la actividad, Nico Fernández, ha valorado la "cantera" y "futuro del audiovisual de la provincia" que se deja ver con esta actividad. "Hoy podemos decir que prácticamente todos los profesionales en activo han pasado en algún momento por esta actividad, así que nada esperamos que pronto podamos ver los resultados en cuestión de un mes y que todo vaya estupendamente a lo largo de la actividad", ha añadido.

Este certamen tiene por finalidad la realización de un cortometraje en la provincia de Almería por parte de un equipo de trabajo "con rapidez y espontaneidad, demostrando talento y creatividad".

Una vez terminados los cortos, que deberán tener una duración de tres minutos, se exhibirán en una de las sesiones de Fical "para que el público los disfrute en pantalla grande".

La primera fase se centra en la elaboración del guion, con un taller impartido por el director y guionista Pablo Berger. La segunda fase se destina a la grabación y, la tercera, a la edición. Esta se realiza en un estudio con equipos que podrán disponer de softwares de edición Final Cut Pro X, Adobe Premiere o DaVinci Resolve.