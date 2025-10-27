El Rallye 'Costa de Almería' celebra su edición número 50 que arranca este viernes

ALMERÍA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pabellón Moisés Ruiz de la Diputación de Almería ha acogido este lunes la presentación oficial de la 50º edición del Rallye 'Costa de Almería', una prueba emblemática del automovilismo andaluz y nacional que comenzará este viernes 31 de octubre.

Organizado por el Automóvil Club de Almería, el rallye vuelve a ser puntuable para los Campeonatos de España y Andalucía de Rallyes de Asfalto, así como para el Campeonato Provincial de Automovilismo-Trofeo Diputación de Almería 2025, según ha indicado la institución provincial en una nota.

El Rallye 'Costa de Almería' arrancará con las verificaciones técnicas en el Parque de Las Almadrabillas, donde a las 20,00 horas se celebrará la ceremonia de salida antes del primer tramo en Vícar. Tras ello, los vehículos se dirigirán al Recinto Ferial de Roquetas de Mar, donde estará ubicada la zona de asistencia.

El sábado 1 de noviembre, los participantes disputarán diez pruebas especiales cronometradas en los tramos de Vícar-Enix, Alhabia-Santa Fe de Mondújar, Enix, Alboloduy y Ricaveral, que se recorrerán dos veces cada uno. La meta final y la entrega de trofeos se celebrarán en el Parque de Las Almadrabillas a partir de las 21,15 horas.

Dada su puntuabilidad nacional, el rallye contará con equipos de diferentes comunidades autónomas, además de los habituales del campeonato andaluz. En definitiva, más de 50.000 personas disfrutarán de un rallye de primer nivel que recorrerá 19 municipios.

El diputado provincial de Deporte, Vida Saludable y Juventud, José Antonio García, ha destacado que "Almería es una de las principales provincias andaluzas en la celebración de eventos del mundo del motor" y ha agradecido a los clubes, escuderías, voluntarios y fuerzas de seguridad su implicación.

García ha señalado que "el Rallye 'Costa de Almería' es uno de los más antiguos y con más solera del panorama nacional" y que este año contará con "más de 50 vehículos y los tres primeros clasificados del Campeonato de España y de Andalucía", al tiempo que ha invitado "a todos los almerienses a disfrutar de un auténtico espectáculo este fin de semana".

La concejala del Ayuntamiento de Almería Amalia Martín ha afirmado que "llegar a las bodas de oro significa que las cosas se están haciendo bien, y es lo que viene realizando desde sus inicios el Automóvil Club de Almería. Por derecho propio, este rallye forma ya parte de la historia deportiva de nuestra ciudad y de nuestra provincia".

Además, Martín ha dado las gracias al club por el guiño a la conmemoración del XX aniversario de los Juegos Mediterráneos de Almería 2005, con la presencia de la mascota, Indalete, en el cartel.

"Desde el Ayuntamiento recogemos el testigo de Almería 2005 y estamos impulsando las instalaciones deportivas con los proyectos de la Ciudad del Deporte Ambrosio Sánchez, el Centro Deportivo de Costacabana o el Centro de Deportes de Arena en El Toyo. Queremos que Almería sea un referente nacional en eventos deportivos", ha manifestado.

Por su parte, el delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte en Almería, Juan José Alonso, ha señalado que "el cinco está muy presente este año: 50 aniversario, más de 50 vehículos y 50.000 personas que se espera que disfruten del rallye".

Alonso ha subrayado que la prueba supondrá "una oportunidad para que los visitantes conozcan la hospitalidad, la gastronomía y la cultura de nuestra provincia". Además, ha incidido en la importancia de la seguridad y el cumplimiento de las indicaciones de los cuerpos de seguridad y voluntarios.

El responsable de relaciones institucionales de la Real Federación Española de Automovilismo, Juan Esteve, ha destacado la doble repercusión del evento, "económica para los municipios por donde pasa la prueba y mediática como ventana al resto de España", y ha hecho un llamamiento a los aficionados para que respeten las zonas habilitadas y las indicaciones de seguridad, porque sin seguridad no hay espectáculo.

El presidente de la Federación Andaluza de Automovilismo, Manuel Alonso, ha celebrado que el rallye "recupere la puntuabilidad nacional" y ha agradecido el apoyo de las instituciones. "Sin el trabajo de los ayuntamientos, de los voluntarios y del respaldo de la Diputación, la Junta y los patrocinadores, no sería posible un evento de esta magnitud", ha remarcado.

Por su parte, el presidente del Automóvil Club de Almería, José Manuel López, ha expresado su satisfacción por "celebrar el 50 aniversario del Costa de Almería y recuperar el Campeonato de España". Asimismo, Ha agradecido la colaboración institucional y ha pedido al público "respetar las normas de seguridad y mantener limpios los tramos, porque la responsabilidad de la afición también forma parte del éxito del rallye".

El 50º Rallye 'Costa de Almería' cuenta con el patrocinio principal de la Diputación Provincial de Almería y del Servicio Provincial de Turismo a través de su marca 'Costa de Almería', que apoya esta cita deportiva por su capacidad para proyectar la imagen de la provincia como destino de turismo activo, deportivo y sostenible.