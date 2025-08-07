Roquetas de Mar (Almería) celebra del 13 al 17 de agosto la XXXVII edición de las '100 Horas de Deporte'

Presentación del cartel de la XXXVII edición de las '100 Horas de Deporte', que se celebrará en Roquetas de Mar (Almería). - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA), 7 (EUROPA PRESS)

El municipio de Roquetas de Mar (Almería) se prepara para celebrar del 13 al 17 de agosto una nueva edición de las '100 Horas de Deporte', una cita que alcanza ya su XXXVII edición y que se ha convertido en un "símbolo del verano en el municipio".

Este evento, de carácter "polideportivo, lúdico y social", abre la participación a toda la población sin restricciones de nivel, de forma totalmente gratuita, con el objetivo de "fomentar la convivencia y los valores del deporte como eje de unión entre personas de todas las edades y procedencias", según ha indicado la Diputación Provincial en una nota.

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, ha subrayado que las '100 Horas de Deporte' "representan un ejemplo de cómo el deporte puede convertirse en un espacio de encuentro, participación y disfrute colectivo, reforzando la identidad de Roquetas como ciudad activa y saludable".

Asimismo, ha señalado que "desde el Ayuntamiento se continuará apostando por la mejora y ampliación de las infraestructuras deportivas para dar respuesta a la alta demanda de actividades físicas por parte de los vecinos y vecinas del municipio, especialmente en fechas tan señaladas como esta".

Por su parte, el vicepresidente de la Diputación de Almería y diputado de Deporte, José Antonio García, ha puesto en valor el trabajo que realiza el Ayuntamiento de Roquetas por fomentar la actividad física y los hábitos saludables: "Roquetas de Mar demuestra una vez más su capacidad para organizar grandes citas deportivas que van más allá de la competición".

Este evento es ya un referente en la promoción del deporte base, el impulso del deporte femenino y la apuesta por la inclusión y la vida saludable. Con esta nueva edición, Roquetas hace que la provincia siga posicionándose como un destino deportivo de primer nivel", ha añadido el diputado provincial de Deporte.

13 DISCIPLINAS DEPORTIVAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Este año se ofrecerán 13 disciplinas deportivas oficiales que incluyen ajedrez, atletismo, baloncesto, balonmano, fútbol 7, fútbol sala, natación, pádel, petanca, tenis, tenis de mesa, voleibol y voley playa.

Las competiciones se desarrollarán en nueve espacios deportivos distribuidos estratégicamente por todo el término municipal, entre los que se encuentran el PDM Infanta Cristina, el IDM Las Salinas, la Plaza de Toros, las pistas de tenis anexas al Estadio Antonio Peroles, la zona deportiva de la Playa de la Romanilla, las pistas de petanca del Paseo de Los Baños, el Centro Deportivo 360, la pista de Los Bajos y el Parque de Los Bajos.

El concejal José Juan Rubí ha destacado que uno de los grandes atractivos de este evento es "la completa programación de actividades de ocio complementarias, dirigidas a todos los públicos, desde los más pequeños hasta las personas mayores".

En esta edición se han previsto 22 propuestas en la Zona Ocio, entre las que se incluyen actividades tradicionales como el rally fotográfico con la colaboración del fotógrafo Blas Fuentes, fútbol 7 para categorías inferiores, fútbol 3x3, street basket 3x3, carreras de gateo de bebés y de triciclos, así como atletismo infantil y dominó.

También se han programado talleres y exhibiciones de gimnasia rítmica, un campeonato de pesca deportiva en la playa de la Romanilla con la colaboración de los clubes El Buen Pescar y Sabinal, y una 'masterclass' de entrenamiento HIIT a cargo de Antonio Ariza Fitness en la Plaza de Toros.

La programación se completa con exhibiciones de boxeo con Intergym Aguadulce y de taekwon-do ITF con Konecta Artes Marciales, talleres y exhibiciones de patinaje en colaboración con el Club Rock N' Rollers, y una jornada de psicomotricidad desarrollada junto a la Asociación Autismo Darata y Antonio Ariza Fitness.

Además, como novedad de este año se incorporan tres nuevas actividades "que refuerzan el enfoque inclusivo, familiar y diverso del evento". Por un lado, se celebrará un duatlón en Las Salinas con la colaboración del club CD Galosport; por otro, el Parque de Los Bajos acogerá un evento canino en colaboración con el Club Kennel Roquetas de Mar; y, por último, la Plaza de Toros será el escenario de una exhibición de baile flamenco organizada por la Academia de Baile María Carricondo.

AGRADECIMIENTO PÚBLICO

El Ayuntamiento ha agradecido públicamente la implicación de los clubes municipales, asociaciones, entidades colaboradoras, empresas locales y particulares que cada año hacen posible la celebración de las '100 Horas de Deporte', "una iniciativa que destaca por su capacidad para implicar al tejido deportivo y social del municipio".

Entre los numerosos colaboradores figuran el CD Polideportivo Aguadulce, CD Albayyana, CD Tenis de Mesa Roquetas, Club Ajedrez Roquetas, CD Gimnasia Rítmica Purpurina, CD Rítmica Roquetas 2015, Club de Tenis Aguadulce, CD Roquetas Fútbol Base, Club Balonmano Roquetas y CD Baloncesto Roquetas Base.

También participan la ADP Parador de la Asunción, CD AD Marinas Urbanización, UD Ciudad de Roquetas, CD Natación y Waterpolo Roquetas, CD Galosport, Centro Deportivo Roquetas 360, Club Petanca Castillo de Santa Ana, CD Amigos del Dominó Roquetas, Konecta Artes Marciales e Intergym Aguadulce.

Completan la lista Antonio Ariza Fitness, Club de Pesca El Buen Pescar, Club de Pesca Sabinal, Club Rock N' Rollers, Asociación Autismo Dárata, Blas Fuentes Mañas, Academia de Baile María Carricondo y Club Kennel Roquetas de Mar.

Las inscripciones para participar en las competiciones se encuentran abiertas hasta el 7 de agosto a través de la web oficial www.100horas.es, y también podrán realizarse de forma presencial los días 6 y 7 de agosto en la taquilla de la Plaza de Toros y en el Pabellón Máximo Cuervo de Aguadulce.

La clausura de esta XXXVII edición está prevista para el domingo 17 de agosto a las 21,00 horas en la Plaza de Toros, "en un acto que pondrá el broche final a cinco días intensos de deporte, convivencia y diversión en el corazón del verano roquetero".