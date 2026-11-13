Santiago Segura desmonta en Fical Almería el mito de las grandes recaudaciones en el cine: "Es un negocio rarísimo"

Archivo - El director de cine Santiago Segura, durante una entrevista para Europa Press, a 17 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

ALMERÍA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director, actor y productor Santiago Segura ha cuestionado este viernes en el Festival Internacional de Cine de Almería (Fical) la idea de que las grandes recaudaciones en taquilla se traducen en beneficios millonarios para quienes están detrás de las películas. "Es un negocio rarísimo", ha expresado al abordar la diferencia entre la recaudación de una película y el dinero que finalmente recibe la productora.

Durante la primera mesa redonda del ciclo de encuentros sobre cine y televisión de la XXV edición de Fical, moderada por Luis Alegre, Segura ha recordado que 'Torrente 3' recaudó 18 millones de euros y que algunos amigos pensaban que él se había embolsado buena parte de esa cantidad, cuando en realidad esos ingresos, según ha explicado, se reparten entre las salas, las distribuidoras y otros participantes del sector.

La productora María Luisa Gutiérrez, que ha compartido el encuentro con el cineasta, ha puesto como ejemplo la primera entrega de 'Padre no hay más que uno', cuya recaudación ha cifrado en 15 millones de euros, de los que 900.000 llegaron a la productora.

Segura ha detallado que las salas de cine se quedan con entre el 50 y el 60 por ciento del precio de la entrada, a lo que se suman los impuestos y el porcentaje correspondiente a las distribuidoras. "Yo les agradecería que me dieran también el 20 por ciento de las palomitas, pero no he conseguido", ha bromeado.

Asimismo, ha comparado el estreno de una película con "la lotería" por los factores que pueden condicionar su resultado. Entre ellos, ha recordado la decisión de estrenar 'Padre no hay más que uno 2' en plena pandemia, cuando "nadie quería estrenar". "Podríamos haber dado un batacazo importante", ha reconocido.

El encuentro ha servido, además, para repasar los 25 años de colaboración entre Segura y Gutiérrez, quienes recibirán este viernes un premio especial a la producción con motivo de las bodas de plata del festival. El cineasta ha destacado la confianza que mantiene en su socia y ha asegurado que "cuando trabajas con alguien a quien admiras es más fácil".

EL SALTO DE 'TORRENTE' A LA COMEDIA FAMILIAR

Durante la conversación, Segura también ha recordado que 'Sony Pictures' planteó buscar a otro actor para protagonizar 'Padre no hay más que uno', pese a que él mismo había asumido la dirección de la película. "Pero ¿qué pasa? me ves mal actor, viejo, feo, las tres cosas...", ha expresado con humor al recordar aquella propuesta.

El cineasta ha explicado que su imagen seguía muy vinculada al personaje de 'Torrente'. "Muchas veces tienes que reinventarte contra lo que piensan los demás", ha defendido.

Finalmente, Segura asumió también el papel principal y la película "superó las expectativas". Gutiérrez ha recordado que las previsiones iniciales apuntaban a una recaudación de cinco millones de euros, frente a los 15 millones que finalmente alcanzó.