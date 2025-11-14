Silvia Abascal, Alberto Ammann, Loreto Mauleón y Ana Rujas abordan en Fical cómo empezaron sus carreras sin un "plan B"

ALMERÍA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los intérpretes Silvia Abascal, Alberto Ammann, Loreto Mauleón y Ana Rujas han abordado en el primero de los coloquios sobre cine y televisión que se celebra en el Festival Internacional de Cine de Almería (Fical) cómo es el oficio de actuar desde las primeras oportunidades laborales que les llegaron ante una profesión que afrontaron sin contemplar un "plan B" .

Moderada por el escritor y director de cine, Luis Alegre, las actrices y el actor han compartido en una mesa redonda ante el público el inicio de sus carreras en las que se vieron inicialmente apoyados por sus familiares pese a que, según han explicado, no contaban con parientes dedicados al séptimo arte.

"Siempre me he sentido actriz", ha señalado Silvia Abascal, quien ha recordado que ella misma comenzó a trabajar desde bien pequeña ya en el programa de televisión '1, 2, 3' y, más tarde, en la popular serie de los 90 'Pepa y Pepe'. "Había algo inconsciente, de coraje, de bravura", ha manifestado.

Frente a la alta precariedad que existe en el mundo de la interpretación, Ana Rujas ha señalado que fue su propia "inconsciencia" sobre la situación del sector la que evitó encontrar trabas a la hora de encarar su sueño.

"Nunca me dio miedo ni tampoco tuve plan B", ha explicado la actriz que encarnó a la joven Montserrat en 'La Mesías', quien ha señalado que la lectura en su niñez fue lo que le llevó a querer seguir cerca de los personajes.

Loreto Mauleón, que protagonizó este año el film 'La buena letra', ha confesado que nunca vio la interpretación como una profesión posible incluso después de acceder a sus primeros papeles.

"Me costó llamarme actriz varios años", ha señalado ante esos trabajos incipientes que desempeñaba a pesar de que desde su entorno al veían claramente metida de lleno en el oficio.

En este sentido, han echado la vista atrás para repasar las primeras oportunidades que les hicieron adentrarse en el mundo y más tarde destacar y asentarse como actores. En este sentido, Alberto Ammann ha destacado el apoyo que tuvo tanto de sus padres como de la representante Katrina Bayonas, lo que le llevó a participar en el clásico de Adolfo Aristarain 'Un lugar en el mundo'.

Con un agradecimiento expreso a sus profesores, Ammann ha señalado que fue consciente de haber alcanzado por primera vez el éxito con la película 'Celda 211', de Daniel Monzón. "Yo en ese momento no podía verme --en pantalla--, pero sí veía lo que estaba pasando con el público, y entonces me dije 'esto es bueno', porque las críticas estaban siendo bastante buenas", ha rememorado.

El papel de María en 'Cardo', encarnado por Ana Rujas, o el de Arantxa en 'Patria', que le valió a Loreto Mauleón un premio Feroz, han sido los más destacados por las actrices a la hora de impulsar sus carreras, mientras que Silvia Abascal ha señalado no haber tenido una "la sensación esa de ahora sí, ha llegado", aunque ha reconocido que de niña le sorprendía que espectadores de su edad la reconocieran por sus papeles en televisión.