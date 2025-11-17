El Taller de Videoarte del Festival de Cine de Almería centra su XIV edición en la figura de la serbia Marina Abramovic

Asistentes al Taller de Videoarte durante la primera jornada celebrada en el Murec dentro de la XXIV edición del Festival Internacional de Cine de Almería (Fical). - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Museo del Realismo Contemporáneo (Murec) ha recibido este lunes, en el marco de la XXIV edición del Festival Internacional de Cine de Almería (Fical), la primera de las tres jornadas del Taller de Videoarte que desde hace 14 ediciones imparte el profesor y doctor en Comunicación Audiovisual Federico Utrera y que este año ha centrado su análisis en la figura de la serbia Marina Abramovic.

La institución provincial ha trasladado en una nota que la semana ha arrancado con un enfoque formativo que ha acercado los secretos, técnicas y experiencias de grandes referentes a jóvenes y también a alumnado interesado en la materia.

La formación está dirigida a titulados y estudiantes de Imagen y Sonido, Fotografía, Bellas Artes, Filosofía, Ciencias de la Información, Informática, Historia del Arte, Filología, Humanidades, Antropología, Sociología y Psicología, así como a profesionales de la enseñanza, periodistas, realizadores audiovisuales y aficionados a la cultura audiovisual en general.

Considerada uno de los iconos del mundo del arte y pionera del arte de performance, Abramovic "ha cautivado al público al superar los límites de su cuerpo y su mente durante los últimos 50 años, y ha alcanzado reconocimiento mundial como artista de performance, recibiendo entre otros el Premio Príncipe de Asturias de las Artes en España".

La artista ha puesto a prueba constantemente los "límites de su resistencia física y mental en su trabajo, sometiéndose al agotamiento, al dolor e incluso al riesgo de muerte".

En su obra temprana, Abramovic invitaba al público a interactuar libremente con ella y en su obra posterior, realizada tras los atentados terroristas del 11-S en Nueva York, invitaba al público a presenciar y compartir el simple acto de vivir.

Fical 2025, en su sección de videoarte, dedica a Marina Abramovic el estudio de su vida y de su obra videográfica a partir de la exposición internacional que se inició en la Royal Academy de Londres y siguió en Ámsterdam, Zúrich, Tel Aviv y Viena, una gira global que ha concluido de forma virtual en este festival.

Esta recopilación de 25 vídeos y 50 obras audiovisuales de la artista presenta momentos clave de la carrera de Abramovic como 'Rhythm 0' o 'The Artist is Present', junto a otras reinterpretadas por nuevas generaciones.

Las obras que se muestran o bien son originales o son reinterpretadas "de forma impactante" a partir de material de archivo, mientras que otras son interpretadas por la nueva generación de artistas de performance, formados en su método. Marina Abramovic muestra en esta sección cómo el videoarte también tiene "el poder de ser transformador cuando recoge el arte escénico en vivo y a la vez lo difunde de forma impactante e íntima".

El Taller de Videoarte se confirma así, por decimocuarta edición, como una experiencia "inmersiva y participativa" que pone en valor el videoarte como medio "expresivo y emocional", en continuidad con ediciones anteriores dedicadas a Nam June Paik, Fernando Arrabal, Bill Viola o Charlotte Moorman, además de la relación entre Buñuel, Lorca y Dalí o la faceta visual conjunta de John Lennon y Yoko Ono.