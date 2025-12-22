El tradicional concierto de Navidad del Grupo Almenara llenará el Auditorio Maestro Padilla el próximo lunes

Presentación del concierto del Grupo Almenara. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Almenara va a despedir por noveno año el curso con su tradicional concierto navideño el próximo lunes, 29 de diciembre, en el Auditorio Municipal Maestro Padilla, a partir de las 20,30 horas, en el marco de la programación especial para estas fechas puesta en marcha y coordinada desde el Área de Cultura y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería.

El concierto contará además con las colaboraciones de Teddy Boys y José Luis Jaén, según ha indicado la institución provincial en una nota tras la presentación de la cita, que irá en beneficio de la Asociación El Timón y el Teléfono de la Esperanza.

Las entradas tienen un precio único de 12 euros y se encuentran a la venta tanto en la taquilla municipal que está situada en el Teatro Apolo, como en la página web https://almeriaculturaentradas.es/ y en la taquilla del Auditorio desde una hora antes del inicio del concierto.

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Almería, Diego Cruz, ha destacado que "venimos de desarrollar un fantástico fin de semana con 2.000 personas disfrutando en el Auditorio con Chanqueños pa' Belén, con otras casi mil personas con 'El Mesías' y la Orquesta Ciudad de Almería, con Los Vinilos y la Banda en la Plaza de las Velas, con muchos villancicos, mucha calle y mucha participación, pese a las lluvias del domingo".

"Desde el Área de Cultura ponemos todo de nuestra parte para que sean unas fechas entrañables y participativas, con las que compartir ocio, entretenimiento y cultura* Y en ese marco se encuadra este concierto del Grupo Almenara, que se ha convertido ya en otro fijo indiscutible de nuestra Navidad", ha apuntado Cruz.

El edil ha detallado que "habrá repertorio clásico de la formación, basado en el bolero y la música popular hispanoamericana, pero también con tintes navideños, interpretando algunos villancicos, además de esas colaboraciones con los Teddy Boys arrancando el concierto y José Luis Jaén, que está triunfando con su gran voz".

La vicepresidenta y diputada provincial de Cultura, Cine e Identidad Almeriense, Almudena Morales, ha destacado que "es un placer acompañar al Ayuntamiento de Almería y al grupo Almenara en la presentación de su ya tradicional concierto navideño, una cita que forma parte del calendario cultural y emocional de la ciudad. En unas fechas tan señaladas, cuando Almería se llena de vida y las calles se convierten en espacios de encuentro, la cultura se revela como un lenguaje común que nos une y nos invita a compartir".

Morales ha subrayado que "desde la Diputación de Almería apoyamos iniciativas como esta, que aúnan el trabajo constante, la ilusión y el amor por la música que caracteriza a Almenara, un grupo que lleva más de una década entregado a un proyecto cultural con una profunda vocación solidaria".

Por parte de Almenara, Juan Alberto Sáez y Jesús Sánchez han agradecido la colaboración de ambas administraciones, y han animado al público "ya que las entradas están acelerando y se van agotar en pocos días". "Desde Almenara siempre hemos querido que nuestros conciertos sean solidarios y llevamos trabajando muchos años con El Timón, y cada año solemos incluir otra asociación más, como el Teléfono de la Esperanza", han añadido.

Francisco García, como representante de El Timón, ha concluido subrayando la necesidad de que la sociedad tome conciencia de la necesidad de prestar especial cuidado a todo lo relacionado con la salud mental, agradeciendo el gesto de Almenara y la colaboración de Ayuntamiento de Almería y Diputación Provincial.

El Grupo Almenara nació en otoño de 2013, fruto de la unión de doce amigos aficionados a la música para canalizar sus inquietudes hacia la música popular, basada en ritmos hispanoamericanos y otros estilos europeos. Actualmente son casi 30 componentes.

Es una formación coral-instrumental, compuesta por más de treinta músicos interpretan un repertorio de bolero, música hispanoamericana y música popular, basado en versiones de temas clásicos y actuales del pop latino, con una propuesta sonora y visual atractiva para cualquier público, al que también hacen partícipe de sus conciertos.