La Universidad de Almería acoge una sesión formativa de Fical con la proyección de 'Enemigos'

Integrantes del equipo de 'Enemigos' y representantes de Fical y la Universidad de Almería durante la sesión formativa celebrada este martes en el Aula de Cine de la UAL. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Cine de Almería (Fical) ha incorporado este martes a la Universidad de Almería (UAL) a su programa formativo en colaboración con Fundación 'la Caixa', al celebrar en el Aula de Cine una nueva actividad dirigida al alumnado que ha incluido la proyección de la película 'Enemigos', del director David Valero.

La actividad ha permitido profundizar en el trabajo interpretativo de Christian Checa y Hugo Welzel, protagonistas de una historia que explora la violencia, el acoso y las segundas oportunidades.

El filme de ficción, de 103 minutos de duración, narra la historia de Chimo, el cual cumple la mayoría de edad. Chimo proviene de una familia humilde pero unida y siempre dispuesta a apoyarlo. Desde pequeño ha sufrido 'bullying' y aún hoy, con varios trabajos y el sueño de montar su propio negocio, sigue enfrentándose a su viejo acosador: El Rubio.

Sin embargo, cuando Chimo tiene la oportunidad de vengarse, no imagina que lo que comienza como un acto de revancha podría convertirse en una inesperada amistad, que cambiará sus vidas para siempre.

La interpretación está a cargo de los citados Christian Checa, Hugo Welzel, junto a Estefanía de los Santos, José Manuel Poga, Luna Pamiés y Sara Vidorreta. El guion es de Alfonso Amador y la producción de Frédéric Alberto Félez, José Antonio Félez y Cristina Sutherland.

La película ya fue proyectada el lunes en el Centro Penitenciario de El Acebuche, donde fue del agrado de todos los reclusos que se dieron cita en la sala audiovisual para poder verla y, también, compartir distintas preguntas e inquietudes con el equipo.

El taller ha contado con la presencia de alumnos de la UAL, con representantes de la Fundación 'la Caixa' y distintos representantes de la propia organización de Fical. Al concluir la película, todos ellos han departido con los alumnos presentes en una charla-coloquio que se ha cerrado con una foto de familia.

David Valero es un reconocido guionista y director de cine español. Ha dirigido distintos cortometrajes, siendo el primero 'Mi novia Marta', en el año 1995. 'El rodaje', 'Princesa', 'Un día de oleaje en Torremolinos' o 'La historia interminable' (2023) son algunos de ellos. Ahora se ha aventurado con este largometraje, 'Enemigos', el cual ya ha sido reconocido en el Festival Internacional de Cine de Málaga.