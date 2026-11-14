Vélez-Rubio (Almería) acoge este domingo el Día de la Provincia y la entrega de medallas de la Diputación

Archivo - Cartel de las Medallas del Día de la Provincia de Almería 2026. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA - Archivo

ALMERÍA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El espacio escénico municipal Cine Teatro Óvalo de Vélez-Rubio (Almería) va a acoger este domingo los actos centrales por el Día de la Provincia así como la entrega de las medallas con las que se reconoce a los principales agentes económicos, sociales y culturales de Almería.

En esta edición, la Medalla de Oro de la Provincia va a recaer en la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA-Infoca) y en los Bomberos del Levante en reconocimiento a su labor de protección y auxilio, en especial, por su actuación durante el incendio del pasado verano en Los Gallardos, que también afectó a Bédar, Lubrín y Antas, y dejó 15 personas fallecidas.

La consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, y presidenta de Parque de Bomberos del Levante, Rosa María Cano, serán los encargados de recoger el galardón que ofrecerá el presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaína, quien cerrará el acto.

Desde la institución provincial han subrayado la "vocación de servicio público" de ambos dispositivos, cuya labor permite proteger a las personas, sus bienes y el patrimonio natural de la provincia ante situaciones de emergencia, especialmente en los municipios más pequeños y con menos recursos.

En relación con el incendio de este verano, la institución ha resaltado "la rapidez en su respuesta, valentía y compromiso" de los efectivos, así como su estrategia de despliegue y coordinación en condiciones adversas, que permitió controlar las llamas y evitar una "catástrofe mayor".

La jornada, que dará comienzo a partir de las 11,00 horas, prevé además de la gala de entrega de galardones un proglrama de actividades en torno a la Plaza del Rey, con talleres, pasacalles y minidisco para los más pequeños. No será hasta poco antes de las 12,00 horas cuando se proceda al izado de banderas y se descubra una placa conmemorativa a las puertas del espacio escénico.

MÁS RECONOCIMIENTOS

Asimismo, se hará entrega de la Medalla de la Cultura al profesor, investigador y doctor Antonio Serrano, quien fundó y dirigió durante casi 30 años las Jornadas de Teatro del Siglo de Oro de Almería. Esta iniciativa que convirtió Almería en un referente nacional de la divulgación literaria, lo que le valió el Premio Max de Teatro en 2013.

A lo largo de su trayectoria, Serrano también ha dirigido el Aula de Teatro de la Universidad de Almería (UAL), ha coordinado montajes escénicos, ha ejercido como comisario de exposiciones y ha desarrollado su faceta de dramaturgo, con obras estrenadas como 'La banda de Lázaro' y 'Coplas de Buen Amor'.

Por su parte, Asociación de Empresarios del Mármol de Almería (AEMA) recibirá la Medalla de lo Social en reconocimiento a su contribución al desarrollo del sector de la piedra natural, del que Almería es un referente nacional e internacional en producción, exportación y tecnificación.

La organización, que celebrará su 50 aniversario en 2027, ha desempeñado un papel destacado en la vertebración del territorio, la fijación de población y la generación de riqueza y empleo en la comarca del Almanzora y el resto de la provincia.

La Medalla de la Agricultura distinguirá a la cooperativa CASI, que cuenta con ocho décadas de trayectoria y se ha consolidado como la mayor productora y comercializadora de tomate de Europa en su ámbito.

La institución provincial ha destacado el papel de CASI en la proyección internacional de la agricultura almeriense, así como su apuesta por la innovación, la calidad y la sostenibilidad, fruto del esfuerzo de miles de agricultores, trabajadores, familias y socios.

La Medalla del Deporte será para el Club Deportivo El Ejido Futsal, que la pasada temporada consiguió el ascenso a la máxima categoría del fútbol sala nacional, uno de los hitos más destacados de la historia reciente del deporte provincial.

La institución ha resaltado la perseverancia, el talento y el espíritu de superación del equipo, que ha conseguido situar a El Ejido y a la provincia de Almería en la élite del fútbol sala.