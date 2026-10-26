El VI Festival de Series de Fical nomina a 27 producciones que aspira a 13 premios oficiales

Presentación de los nominados en el IV Festival Nacional de Series de Fical. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La XXV edición del Festival Internacional de Cine de Almería (Fical) ha dado a conocer las 27 producciones de las principales plataformas, cadenas y productoras de España optarán a través de 74 nominaciones a hacerse con algunos de los 13 premios de la sexta edición del Certamen Nacional de Series de Televisión.

La serie 'El homenaje', que se emite a través de SkyShowtime, y 'Muertos SL', que ofrece la plataforma Netflix, encabeza la lista de nominaciones en distintas categorías que incluyen las mejores intepretaciones masculinas y femeninas en miniserie para Juana Acosta, Míriam Giovanelli y Enrique Arce, así como en serie de comedia para Carlos Areces, Diego Martín y Adriana Torrebejano.

No obstante, son las plataformas de Antena3/Atresplayer y Movistar+ las que congregan un mayor número de nominaciones, con 18 y 16 respectivamente, por producciones como 'La Nena', '33 Días', 'A la deriva', 'Sira', Entre Tierras (T2)', 'Los protegidos. Un nuevo poder', 'Sueños de libertad (T3)', 'El inmortal (T3)', 'Celeste (T2)', 'El Castillo', 'Matar a un oso', 'La más grande' y 'Se tiene que morir mucha gente'.

Entre las compañías que firman y emiten los títulos nominados este año se encuentran además Mediaset España, TVE, Prime Video y Disney+, así como productoras de la talla de Bowfinger y Sony International Pictures. Este año, en cada categoría, se ha pasado de cuatro a seis nominados como máximo.

La vicepresidenta de la Diputación y diputada provincial de Cultura, Almudena Moralesm, ha valorado el "gran dinamismo" que presenta el panorama audiovisual del país como muestras las producciones seleccionadas. "Las nominaciones y series a concurso demuestran el talento y buen momento que atraviesa en la actualidad este formato en España", ha afirmado.

Asimismo, el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Almería, Joaquín Pérez de la Blanca se ha sumado a reconocer "el acierto que supone que Fical tenga una sección específica para series que se han convertido en un género muy valorado por el público con producciones y propuestas que en muchas ocasiones nada tienen que envidiar al mundo del cine".

El delegado territorial de Cultura de la Junta, Juan José Alonso, ha señalado que "las 74 nominaciones del VI Certamen Nacional de Series de Televisión reflejan la calidad y el gran momento que vive la ficción española. Para finalizar, ha destacado que "tan solo me falta felicitar a todos los nominados y agradecer a quienes hacen posible que nuestro festival sea una realidad año tras año".

El director de Fical, Enrique Iznaola, ha subrayado la "calidad" de las series a concurso, así como del jurado encargado de decidir las diferentes categorías de premios.

De este modo ha afirmado que "es un jurado formado por 15 grandes profesionales y lo tendrán muy complicado a la hora de elegir los títulos". Entre las candidatas también se decidirá el premio especial del público, que se votará a través de una aplicación móvil.