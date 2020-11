'La vida era eso' invita a un viaje interior envuelto de ternura en 'Ópera Prima' de Fical

ALMERÍA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cine de autor ha sido el protagonista de la jornada de este miércoles en el Festival Internacional de Cine de Almería (Fical), primero con el reconocimiento al director Manuel Martín Cuenca y por la tarde con la presentación de la 'Ópera Prima' a concurso 'La vida era eso', de David Martín de los Santos, un viaje iniciático hacia una experiencia de libertad e intimidad.

En la rueda de prensa han participado el director junto a la protagonista, la veterana Petra Martínez, y el productor Damián París, almeriense que ha desarrollado este proyecto con el apoyo del Premio de Producción Audiovisual de Fical. El diputado de Cultura y Cine, Manuel Guzmán, ha dado la bienvenida al equipo de este largometraje, destacando que "el proyecto surge del premio a la producción recibido hace dos años en el festival". "Estoy muy satisfecho por el papel que juegan los paisajes de la provincia", ha dicho, mientras que el director del evento, Enrique Iznaola, ha destacado que "se trata de un viaje a través de la esperanza y el recuerdo".

Martín de los Santos explica que la idea del guión le surgió de la propia experiencia. "Mi inspiración es mi madre. Vivía en Almería, y mientras la cuidaba se me ocurrió esta historia", ha señalado.

La 'ópera prima' se centra en el juego entre dos mujeres de diferentes generaciones, Petra Martínez y la joven actriz Anna Castillo, que coinciden en la habitación de un hospital de Bélgica. María (Petra Martínez) vive allí desde hace décadas tras emigrar en su juventud y Verónica (Anna Castillo) es una joven recién llegada en busca de las oportunidades que nunca encontró en España. Entre ellas se forja una peculiar amistad que llevará a María a emprender un viaje de vuelta al sur de España, a Cabo de Gata, en un principio en busca de las raíces de Verónica, pero que se convierte en una oportunidad para cuestionarse ciertos principios en los que se basa su vida.

Petra Martínez confiesa que "me atrajo el guión desde el principio, y el único problema que tuve, porque soy pudorosa, lo solucioné al hablar con el director. Me gusta la ternura que desprende este trabajo, el viaje de esta mujer, que le lleva a una transformación interior brutal". Esta frase la desarrolla David asegurando que "he buscado el choque entre las estructuras sólidas de María y la modernidad líquida de Verónica".

El director ha puesto en valor el paisaje de Las Salinas de Cabo de Gata, pues"es un espacio con el que mantengo un vínculo emocional". Esta frase la acompaña el productor con la frase "esta mañana Manuel Martín Cuenca hablaba del papel del viento en sus rodajes, y precisamente ésta es una película del viento, que tiene una presencia dramática en el argumento".

Petra Martínez confiesa que en 'La vida era eso' "me he entregado totalmente al director", y ha añadido un consejo para los jóvenes actores: "que trabajen con directores en los que confíen, les escuchen con interés y se tiren a la piscina con ellos".

Debido a la pandemia, 'La vida era eso' dedicará el año 2020 a los festivales de cine, donde Petra Martínez ganó el premio a mejor actriz, y tiene previsto aplazar el estreno hasta abril de 2021.

Damián París ha anunciado, en la rueda de prensa, que "estoy trabajando en el proyecto de una película documental, que dirigirá Fernando Trueba y tiene a la guitarra de Niño Josele como hilo conductor".

La actriz Petra Martínez ha tenido también un papel protagonista en esta edición de Fical, donde este martes recibió el I Premio RTVA, en la mañana de esta jornada ha entregado uno de los galardones en la Gala Audiovisual Almeriense y por la tarde ha presentado la 'ópera prima' a concurso. Su sueño, confiesa, es "rodar una película de detectives en Chicago, con escenas en Almería", afirma, haciendo un guiño a la provincia, a la vez que reconociendo que "me gustaría volver a rodar con David Martín de los Santos".