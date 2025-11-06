La VIII Subida Ciudad de Berja (Almería) reúne a cerca de 70 pilotos este fin de semana

Presentación de la VIII edición de la Subida Ciudad de Berja (Almería). - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El municipio de Berja (Almería) acoge este fin de semana la VIII edición de la Subida Ciudad de Berja, que tendrá una participación récord con cerca de 70 pilotos.

La prueba, organizada por el Club Deportivo Escudería Nejite Racing, es valedera con coeficiente cinco para el Campeonato de Andalucía de Montaña y para la Copa Diputación de Almería. Se trata de la penúltima prueba puntuable, ya que la última será la subida al Saliente en Albox, según ha trasladado la Diputación Provincial en una nota.

El rallye es una competición con un recorrido de cuatro kilómetros que tiene 223 metros de desnivel y una pendiente media del 5,57 por ciento. Transcurre por la carretera autonómica A-1175 en dirección al pantano de Benínar "por un terreno sinuoso en medio de un paisaje típicamente alpujarreño".

En la presentación de la prueba, el diputado de Deportes de Almería, José Antonio García, ha resaltado la capacidad organizativa del club y del Ayuntamiento de Berja, la consolidación deportiva del rallye en el calendario de pruebas del motor y la gran demanda de espectadores.

"Cada vez hay más público en la carretera de la Subida de Berja y también aumenta el número de pilotos, lo que pone de manifiesto el buen trabajo que se está haciendo desde la organización. Este espectáculo pone en valor en el ámbito turístico y deportivo esta zona de la Alpujarra. Berja, como siempre, acogerá con los brazos abiertos a todos los visitantes y participantes", ha señalado.

El alcalde de Berja, José Carlos Lupión, ha subrayado que "el deporte genera un valor añadido en los territorios. Este fin de semana Berja será el epicentro del motor en Andalucía. Es fundamental lo que el deporte aporta a los pueblos". "Durante el sábado y el domingo, los espectadores y los pilotos pueblan la ciudad disfrutando de su gastronomía, historia, cultura y patrimonio", ha resaltado el regidor.

El delegado de la Federación Andaluza de Automovilismo, Martín Pastor, ha destacado que "este año se han superado las expectativas de ediciones anteriores". En esta línea, ha ensalzado la labor técnica y la operativa de la organización y ha pedido al público "responsabilidad para disfrutar del evento sin riesgos personales".

La Subida Ciudad de Berja es "fruto del empeño y la gran afición de un grupo de pilotos locales", encabezado por Nicolás Parrilla, presidente del comité organizador del rallye.

Tanto la logística como la oficina de la carrera, las verificaciones técnicas y el parque de coches estarán en la Plaza Porticada de Berja.

El sábado, el corte de carretera es a las 11,00 horas y el domingo será a las 8,00 horas. "Animamos a todos los aficionados para que disfruten de un gran evento deportivo y se sitúen en los sitios habilitados", ha recomendado Parrilla.