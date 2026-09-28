El vivero de la Diputación de Almería entregará más de 25.700 plantas a 52 ayuntamientos para mejoras urbanas

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina (c), visita el Vivero Provincial. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vivero de la Diputación Provincial de Almería va a entregar 25.711 plantas a un total de 52 ayuntamientos de la provincia para realizar 323 actuaciones de mejora urbana y paisajística, con 510 palmeras y casi 3.000 árboles de gran porte.

Así lo ha indicado la institucion provincial en una nota en la que apunta que a través del denominado Plan Savia se va a contribuir a embellecer 98 núcleos de población, lo que incluye diversas barriadas de distintos municipios.

El presidente de la Diputación, José Antonio García Alcaina, ha visitado las instalaciones del vivero para dar a conocer este plan, en para 2026 cuenta con una inversión directa de 334.552 euros.

Según ha detallado García Alcaina, el plan busca "mitigar los efectos del cambio climático, mejorar la calidad del aire y aumentar de forma significativa la biodiversidad urbana".

Asimismo, la plantación de estos ejemplares "permitirá la creación de nuevos espacios de sombra, una necesidad que resulta vital para el confort de los vecinos en los municipios de Almería, especialmente durante los meses de verano".

El Plan Savia nació en 2014 para suministrar plantas de forma gratuita a los consistorios. Desde su creación, se han invertido 3.056.812 euros desde la Diputación, lo que ha generado a su vez una "inversión total inducida en la provincia que ronda los 4,5 millones de euros".

"Los datos hablan por sí solos. En estos diez años de Plan Savia hemos conseguido crear más de 1,6 millones de metros cuadrados de nuevas áreas verdes, lo que supone más de dos metros cuadrados adicionales por habitante. Es una transformación histórica de nuestro paisaje urbano y un compromiso real contra el cambio climático, ya que estas plantas compensan las emisiones de toda la flota de vehículos de los ayuntamientos de la provincia", ha valorado García Alcaina.

Según las estimaciones de la Diputación, las plantas repartidas en estos diez años habrían absorbido unas 3.031 toneladas de dióxido de carbono, "una cifra equivalente a las emisiones de casi 2.500 vehículos", es decir, el equivalente a "toda la flota de vehículos de los ayuntamientos de la provincia".

El vivero provincial cuenta con 91.346 metros cuadrados, de los cuales 58.145 metros cuadrados corresponden estrictamente al área de cultivo y vivero. En concreto, su huerta ocupa 33.201 metros cuadrados, el arboretum otrs 3.295 metros cuadrados, y la zona de umbráculo e invernadero, otros 2.049 y 686 metros cuadrados, respectivamente. Además, el espacio cuenta con parcelas complementarias, zonas de acopio y compostaje, y una nave industrial.