La XI Gala de Coteca distingue a Eugenio Gonzálvez con el Antifaz de Oro del Carnaval de Almería 2026

XI Gala de la Confederación de Teatro y Carnaval de Andalucía (Coteca). - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La XI Gala de la Confederación de Teatro y Carnaval de Andalucía (Coteca) ha premiado este lunes a distintos representantes, organismos, asociaciones y empresas almerienses en una edición celebrada en el Auditorio Municipal Maestro Padilla, donde el máximo galardón, el Antifaz de Oro del Carnaval de Almería 2026, ha sido para el vicepresidente de la Diputación de Almería y presidente de la Mancomunidad Bajo Andarax, Eugenio Gonzálvez.

El acto, que se enmarca en la programación del Carnaval de Almería, ha contado con la bienvenida de la alcaldesa, María del Mar Vázquez, quien ha felicitado a los premiados y a Coteca, presidida por Nicolás Castillo, por su labor.

"Ser carnavalero no es una elección. Es un modo de estar en el mundo. Y esa virtud ni se enseña, ni se aprende: se tiene, o no se tiene. Así de sencillo. Y vosotros la tenéis", ha manifestado la regidora.

Asimismo, ha dado las gracias "por hacer a Almería más bonita con vuestras canciones, con vuestra alegría y con vuestras risas", así como "por abrazar a Almería en cada copla y en cada verso". "Y sobre todo, gracias por recoger el legado de tantas generaciones que a lo largo de los años han llenado nuestro carnaval de talento, de gracia y de amor por Almería", ha añadido.

Por su parte, Gonzálvez ha agradecido el reconocimiento "con enorme emoción y responsabilidad" y ha asegurado que "el Antifaz de Oro no es solo un premio personal, sino un homenaje colectivo a todas las personas que mantienen viva la cultura del Carnaval y nuestras tradiciones".

El vicepresidente de la Diputación que desde la institución provincial "vamos a seguir apoyando a las asociaciones, colectivos y municipios que trabajan cada día por preservar nuestra identidad cultural", al tiempo que ha subrayado que "apoyar la cultura es apostar por la cohesión territorial, el orgullo almeriense y el futuro de nuestra provincia".

El cuadro de honor de esta undécima edición se ha completado con la Escuela Técnica de Agricultura y Medio Ambiente de Almería del grupo ATU, que ha recibido el Premio a la Formación, Investigación e Innovación Agroambiental; el Grupo Caparrós, con el Premio a la Calidad e Innovación Hortofrutícola; y la concejala responsable de Fiestas Mayores del Ayuntamiento, Eloísa Cabrera, distinguida con el Indalo de Oro al Fomento de la Cultura y la Tradición Carnavalesca.

También han sido reconocidos Manuel Flores Martínez, carnavalero histórico de Almería, con el Indalo de Oro por su participación y contribución al Carnaval; y la Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad FAAM, con el Premio al Compromiso Social y la Inclusión.

ACTUACIONES

La gala ha contado con la participación de más de cien artistas. Sol de Habaneras ha abierto las actuaciones con un repertorio de son cubano en temas como 'Salió de Jamaica', 'Ven que la noche es serena', 'Mi Almería Soleada', 'La caña dulce', 'La bella Lola' y habaneras de Cádiz.

En el apartado de baile y expresión corporal han participado dos grupos de gimnasia rítmica del Club Deportivo Stella Maris, el senior, campeonas de Andalucía y campeonas de la liga española; el juvenil, campeonas de Andalucía; y el junio, participantes en dos campeonatos de España. También han actuado el grupo de baile Kalesi y el Centro de Danza y Artes Escénicas Mov'Area con Kika Manzano, que ha presentado varias composiciones coreográficas bajo el título 'Cuenta la Danza'.

La gala ha concluido con la actuación de la murga infantil 'Comando C (Un comando de Carnaval)' y la murga de los Bisbales, este año como 'Los hombres de Paco Candela', que han presentado un tipo de cuerpo de bomberos, como ya mostraron en el concurso de agrupaciones del Carnaval organizado por Femaca en colaboración con el Área de Cultura, Tradiciones y Educación del Ayuntamiento de Almería, representada en el acto por el concejal Diego Cruz.