La XIV Ruta MTB de los Bomberos del Levante recorrerá este domingo los caminos de Turre (Almería)

Imagen de archivo de la salida de la Ruta MTB de la Asociación Cultural y Deportiva Bomberos del Levante Almeriense. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Ruta MTB de la Asociación Cultural y Deportiva Bomberos del Levante Almeriense vuelve este domingo, 8 de febrero, con su edición número XIV, una prueba que volverá a recorrer los caminos del municipio de Turre.

La prueba dará comienzo a las 9,30 horas, cuando está prevista la primera de las salidas, y el cierre de control se ha fijado a las 14,00 horas, según ha detallado la institución provincial en una nota.

El evento cuenta con la colaboración y el apoyo de la Diputación de Almería y ofrece un recorrido total de 40 kilómetros por caminos del término municipal de Turre, que permitirá conocer los encantos naturales y el entorno de este enclave de Sierra Cabrera. Además, el trazado suma un desnivel acumulado de algo más de 1.000 metros.

La diputada de Deportes, Vida Saludable y Juventud de la Diputación de Almería, María Luisa Cruz, ha destacado que desde la institución provincial "seguimos apoyando iniciativas como esta Ruta MTB de los Bomberos del Levante Almeriense, que combinan deporte, convivencia y la promoción turística y deportiva de nuestra provincia".

Cruz ha subrayado que se trata de "una prueba ya consolidada, que cumple catorce ediciones, y que refleja el compromiso de esta asociación con el deporte, con los valores de superación y con el fomento de hábitos de vida saludables en toda la provincia".

Asimismo, ha señalado que "la ruta es, además, una magnífica oportunidad para poner en valor el entorno natural de Turre y de Sierra Cabrera, mostrando al exterior la riqueza paisajística de nuestro interior y su enorme potencial para el turismo activo y deportivo".

"Desde la institución provincial vamos a seguir apoyando este tipo de eventos que dinamizan nuestros municipios, generan actividad económica y refuerzan el sentimiento de orgullo por una provincia que es el mejor escenario al aire libre para la práctica deportiva los 365 días del año", ha apostillado la diputada.

La prueba ciclista partirá desde el Parque de Bomberos del Levante Almeriense y finalizará en el mismo punto. Habrá dos salidas, una a las 10,00 horas y otra, destinada a e-bikes, a las 9,30 horas de este domingo, 8 de febrero. Una vez finalice la prueba se entregarán los premios y se ofrecerá una paella para todos los participantes.

Las inscripciones para esta XIV edición de la Ruta MTB de la Asociación Cultural y Deportiva Bomberos del Levante se pueden realizar a través de la página web: 'www.cruzandolameta.es'.