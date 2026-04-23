Abre hasta el miércoles el plazo para solicitar ayudas de la Diputación de Sevilla para juegos deportivos provinciales

Archivo - Imagen de recurso de niños realizando deporte - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA - Archivo

SEVILLA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla ha informado de que los ayuntamientos y mancomunidades de municipios de la provincia tienen abierto el plazo de quince días hábiles, que marca el Boletín Oficial de la Provincia de 7 de abril, para solicitar la colaboración económica de la Diputación de Sevilla en la organización y gestión de la temporada 2026/2027 de los Juegos Deportivos Provinciales, hasta el próximo miércoles 29 de abril, en concreto.

Según ha informado la institución provincial en una nota, hasta ese momento las entidades locales sevillanas interesadas podrán presentar sus solicitudes y la documentación pertinente. La convocatoria cuenta con una asignación presupuestaria total de 275.000 euros que se asignan mediante el sistema ordinario de concurrencia competitiva.

El objetivo de esta línea de subvenciones es "fomentar las actividades físicas entre los jóvenes, a través de ayudas dirigidas a los ayuntamientos de la provincia para que estos presten servicios integrales de gestión y organización de los Juegos Deportivos Provinciales".

Las entidades locales que opten a esta convocatoria tendrán que presentar un proyecto de actividad, en el que se consignen las modalidades deportivas, categorías y número de participantes, recursos humanos a disposición y con la acreditación y adhesión de participación de al menos el 25 por ciento de los municipios de la zona o ámbito geográfico correspondiente.

Las actividades se realizarán bajo la coordinación del Servicio Técnico de Deportes de la Diputación y son las entidades locales beneficiarias las que asuman inscripciones, calendarios, designación de sedes, clasificaciones, horarios, incidencias, coordinación de transportes y demás labores propias de la gestión deportiva.

Cabe destacar que el Programa de Juegos Deportivos Provinciales consiste en el desarrollo de ligas regulares mediante jornadas o pruebas competitivas dirigidas a las personas deportistas de la provincia, encuadradas en las distintas categorías de edad y sexo, según marcan las normativas de las modalidades deportivas que contempla la actividad.

En cuanto a las modalidades deportivas, el Programa comprende baloncesto, balonmano, fútbol-7, pádel, tenis y voleibol, que se desarrollan en cada una de las cuatro zonas en las que la Diputación divide la provincia a efectos de la organización de esta actividad. Cada una de las entidades locales interesadas, podrán concurrir a la organización de una o varias modalidades de estos juegos deportivos de su zona.

En cuanto a las categorías, se convocan todas aquellas que aglutina el deporte de base: prebenjamín, benjamín, alevín, infantil, cadete y juvenil (excepto en fútbol-7). O aquellas categorías de promoción conjunta, por las que se rijan algunas de las modalidades deportivas dentro de la franja de edades de las categorías convocadas.