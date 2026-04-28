Abre en Sevilla el plazo de participación en la IV edición del Premio Provincial de Ensayo Guiomar

Cartel del premio de Ensayo Guiomar de la Diputación de Sevilla - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla, a través de su Área de Cohesión Social e Igualdad, ha anunciado este martes la puesta en marcha de la IV Edición del Premio Provincial de Ensayo Guiomar una iniciativa desarrollada en el marco del Día Internacional de las Mujeres que busca fomentar el análisis crítico y la investigación en torno a la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

Según ha detallado la institución provincial en una nota, el certamen, dirigido a personas mayores de edad empadronadas en la provincia de Sevilla, cuenta con una dotación económica de hasta un total de 10.000 euros, distribuidos en un primer premio de 4.000 euros, un segundo de 3.500 euros y un tercero de 2.500 euros.

Podrán participar aquellos que presenten trabajos originales e inéditos, redactados en castellano y con una extensión de entre 40 y 50 páginas. Las obras podrán presentarse durante dos meses, a contar desde el 29 de abril, permitiendo a los autores y autoras formalizar sus solicitudes a través de la Sede Electrónica de la Diputación de Sevilla.

Esta segunda jornada llega tras la ya celebrada en la edición de 2025, cuyas ganadoras fueron reconocidas, en el marco de los actos conmemorativos del 8 de marzo, en un acto que contó con la presencia del presidente de la Diputación, Javier Fernández, y la diputada de Cohesión Social e Igualdad, María Encarnación Fuentes. En la anterior edición, el primer premio fue para Belén Mateos Paúl por su obra 'Descargas no autorizadas. Pantallas que hieren'.

El segundo galardón recayó en Nancy Lizbeth García Ramírez, quien en su trabajo 'Entre cuerpos, tecnologías y afectos: una propuesta desde las pedagogías comprometidas, creativas y tecnopolíticas para la igualdad' propuso una mirada innovadora, feminista y global. Por su parte, Paloma Mingorance Salas obtuvo el tercer premio con el ensayo 'El precio del resplandor'.