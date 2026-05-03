Cortada la A-67 a la altura de Los Corrales de Buelna a causa de la granizada - DGT

LOS CORRALES DE BUELNA 3 May. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha cortado este domingo la autovía A-67 entre los puntos kilométricos 159 y 167 en sentido Palencia, a la altura de Los Corrales de Buelna, a causa de la intensa granizada.

Según la web de la DGT, consultada por Europa Press, las incidencias han comenzado a las 16.45 horas, momento en el que se ha procedido al corte de la vía.

Posteriormente, a las 17.05 horas, ha reportado un accidente, con un obstáculo fijo que ha afectado al tramo comprendido entre el punto kilométrico 168 y el 168,3, en dirección a Santander.

Cuatro minutos más tarde, a las 17.09 horas, ha activado una nueva incidencia por circulación irregular entre los puntos kilométricos 159 y 168. En ese momento ha ofrecido un itinerario alternativo a través de la carretera nacional N-611, desde el kilómetro 159 (Molledo) hasta el 174 (San Mateo).

A las 17.24 horas, se ha reiterado el corte de la vía entre los kilómetros 159 y 168 de la A-67.