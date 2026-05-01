La Guardia Civil intercepta en la A-7 un camión que circulaba cargado y con 26 defectos técnicos de gravedad

Imagen del camión interceptado - GC

VALÈNCIA, 1 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, a través de efectivos del Subsector de Tráfico de Valencia, interceptó e inmovilizó el pasado 20 de abril un vehículo pesado que circulaba cargado de naranjas por la autovía A-7 con hasta 26 "graves deficiencias técnicas" que suponían un riesgo "inmediato y elevado" para la seguridad vial, según ha informado el instituto armado en un comunicado.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 18:30 horas cuando agentes del Destacamento de Tráfico Valencia-B, en el ejercicio de sus funciones de vigilancia y control del tráfico, detectaron un camión cargado de naranjas que circulaba "de forma anómala" entre los términos municipales de Museros y Bétera.

El vehículo lo hacía de manera oblicua, ocupando el carril derecho y parte del izquierdo, lo que generaba retenciones y maniobras evasivas por parte del resto de usuarios de la vía. Gracias a la rápida capacidad de detección, la experiencia profesional y la intervención "decidida" de los agentes, el camión fue detenido "de inmediato" y apartado de la circulación para evitar que se produjera un siniestro vial de graves consecuencias.

Tras ser detenido, el vehículo fue trasladado a una estación de ITV para la realización de una inspección extraordinaria, en la que se detectaron 26 defectos técnicos, de los cuales tres fueron catalogados como "muy graves" y 23 como "graves". Entre otros, presentaba la rotura de un eje que comprometía "de forma crítica" la estabilidad del vehículo.

La inspección concluyó con resultado "desfavorable", por lo que se procedió a la inmovilización del camión hasta la total subsanación de las deficiencias detectadas. El conductor, un hombre de 64 años, fue denunciado por conducción temeraria y por diversas infracciones al Reglamento General de Vehículos.