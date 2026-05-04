Bolaños demanda a Aldama por vulnerar su derecho al honor tras asegurar que le contactó para "comprar su silencio"

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, visita las nuevas dependencias de la Fiscalía General del Estado en Madrid, a 27 de abril de 2026, en Madrid (España). Este encuentro se produce en un contexto de colabora - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID 4 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha demandado al presunto conseguidor del 'caso Koldo', el empresario Víctor de Aldama, por vulneración de su derecho al honor tras asegurar "falsamente" en medios de comunicación y redes sociales que le contactó para sobornarle y "comprar su silencio".

El ministro presentó la demanda, adelantada por 'Eldiario.es' y confirmada por Europa Press, el pasado viernes ante la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Madrid una vez que el presunto comisionista declaró en el juicio del 'caso mascarillas' en el Supremo, en la que apuntó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero no a Bolaños, como "el uno" en una organización criminal con jerarquías.

Bolaños señala en el texto de la demanda que se condene a Aldama por las "falsedades" que profiere en medios de comunicación y en sus redes sociales, "sin ninguna prueba ni fundamento", pero "con un evidente fin espurio" para tratar de involucrarle "en asuntos con los que no guarda relación alguna".

El titular de Justicia apunta que nunca habló con Aldama ni ha tenido relación personal con el demandado ni con su responsable de comunicación, al tiempo que recuerda que el empresario solo aporta una fotografía en una fiesta de cumpleaños del exministro José Luis Ábalos como "única evidencia".

Al respecto, Bolaños reclama al presunto comisionista que se abstenga de afirmaciones en el mismo sentido, en medios, plataformas digitales o cualquier otra vía, y que se le condene a la publicación del fallo de la sentencia particularmente en la red social 'X' y a pagar 70.000 euros "en concepto de indemnización por daños y perjuicios, más los intereses que legalmente se devenguen".