La Casa de la Provincia de Sevilla abre hasta la una de la madrugada este viernes por la 'Noche en Blanco'

Interior de la Casa de la Provincia, como imagen de recurso - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla participa un año más en la 'Noche en Blanco', una iniciativa cultural que hace posible la asociación Sevillasemueve y que en su duodécima edición contará con más de 160 actividades culturales abiertas al público y distribuidas por toda la ciudad.

Como explica el coordinador de la Casa de la Provincia, Miguel Ángel Melero, "el organismo va a tener una presencia destacada en la noche del jueves 2 y la madrugada del viernes 3, con la ampliación del horario de nuestra oferta expositiva, que se podrá visitar desde las 20,00 horas hasta la una de la madrugada", señala la Diputación en una nota de prensa.

Se trata de una oferta diversa, con dos exposiciones permanentes,'La Imprenta de San Eloy' y 'Despacho Plácido Fernández Viagas', además de otras tres temporales, en las salas Romero Murube, Provincia y Triunfo.

'La Imprenta de San Eloy' muestra la serie de pinturas que el artista sevillano Joaquín Sáenz, una de las figuras más prestigiosas y reconocidas del panorama actual artístico español, dedica a Gráficas del Sur, la imprenta familiar en la que se crió. Un mundo personal que él supo conservar en la memoria visual de sus lienzos. La muestra reúne pinturas creadas entre 1971 y 1986, fecha en que el viejo caserón de la calle San Eloy sería abandonado y finalmente demolido. La Diputación adquirió esta serie pictórica en 1992 y desde 2006 la muestra de forma permanente en la Casa de la Provincia.

La exposición 'Despacho Plácido Fernández Viagas' se abría al público en diciembre de 2006 y recrea el que fue despacho de Plácido Fernández Viagas en la Casa de la Provincia, ocupado por el presidente de la preautonomía desde su nombramiento, en mayo de 1978, hasta noviembre de ese mismo año, cuando se produce el traslado al Pabellón Real. La zona expositiva consta de tres salas.

En la primera, se hace referencia al lado humano del personaje, a través de la recreación de algunas de las frases más célebres de las que pronunció y de fotografías que muestran sus imágenes más humanas, entrañables y familiares.

La segunda, situada en el antedespacho, recoge los hechos políticos más significativos del preautonomismo, con una expresa alusión al Pacto de Antequera, impulsado por Fernández Viagas, y a su discurso de investidura, en la Diputación de Cádiz.

Por último, la tercera recrea el que fuera su despacho, con el mobiliario y enseres que utilizara Fernández Viagas, colocados tal como lo estuvieran entonces e ilustrado, además, con imágenes del presidente.

EXPOSICIONES TEMPORALES

En la Sala Romero Murube, se exhibe 'Una colección original. Cómic e ilustración en los fondos de arte de la Diputación de Sevilla', producida por el Área de Cultura y Ciudadanía, con fondos procedentes de la colección de originales que la Diputación iniciara en los años ochenta y con obra nueva.

En la muestra se pueden ver originales seleccionados de las siguientes obras: 'Por culpa de una flor', de María Medem; 'En Vela', de Ana Penyas; 'La Loba Boreal', de Nuria Tamarit; original de Natacha Bustos; 'Totem', de Laura Pérez, y 'Goya', de Fran Galán. También, las siguientes ilustraciones: cartel de Carnaval de Max, cartel de Carnaval de Gallardo, cartel cantabile de Javier de Juan, portada fama de Fernando Vicente, 'México-España' de Sonia Pulido, 'Memoire de Pompei' de Manuel Ortiz y 'Amor' de Santiago Sequeiros.

Además de páginas de cómics de: 'Happy Dog', de Keko; 'El día que llegaron los uranos', de Víctor Aparicio; 'Negra', de Bella Moreno; 'Villa Fortuna', de Martí; 'Casas Viejas', de El Cubri, 'Lechería', de OPS; 'Car Breaking', de Ana Juan; 'Berlín 1939', de Raúl; 'Medusas y ballenas', de Cristina Vela; viñetas de El Roto, y páginas de Max y Daniel Torres.

En la Sala Provincia, 'Sevilla, del olvido a la luz (1936-2026)' conmemora a través de un vídeo inmersivo la efemérides del 90 aniversario del inicio de la sublevación militar de 1936, la guerra civil y el inicio de la ocupación y la dictadura franquista. Se trata de una experiencia pionera en toda España, con una duración en torno a diez minutos.

Por último, en la Sala Triunfo, 'El Cuerpo Errante. Exilio Español 1939-1975' explora los caminos de la memoria atravesada por el exilio de republicanos españoles a través de objetos, imágenes y documentos, algunos aportados por familiares de personas exiliadas, que conservan en sus formas y desgastes el esfuerzo por mantener vivo un mundo afectivo e ideológico condenado al destierro. La muestra articula en dos ejes --comunicación y memoria-- y se organiza en seis propuestas expositivas autónomas.

El recorrido está pensado para que el visitante se relacione con el pasado desde gestos diversos: girar una imagen para descubrir su reverso, atravesar un bosque de palabras, abrir armarios, sentarse a escuchar voces, cruzar un pasillo sonoro o deambular por un desván.