La Casa de la Provincia de Sevilla acoge un curso de verano de la UNED sobre bibliotecas, libros y conocimiento

Jornadas sobre libros y conocimiento en la Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla será la sede hasta este miércoles, 8 de julio, del curso de verano que organiza la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED, bajo el título 'Bibliotecas y libros: paraísos del saber".

Según ha concretado la institución provincial en una nota de prensa, se trata de una propuesta formativa que reune a profesionales de las bibliotecas, investigadores, estudiantes, escritores y personas interesadas en el papel que desempeñan los libros y las bibliotecas como espacios de conocimiento, cultura e innovación.

El curso, que está organizado por la UNED y cuenta con la colaboración de la Asociación Andaluza de Profesionales de la Información y la Documentación (AAPID).

El programa reúne a un destacado elenco de especialistas del ámbito bibliotecario, académico y cultural. Entre ellos sobresale la participación del periodista y escritor Jesús Marchamalo.

El curso podrá seguirse tanto de forma presencial en la Casa de la Provincia de Sevilla como en modalidad online, facilitando la participación de estudiantes y profesionales de cualquier punto del país. Está dirigido a bibliotecarios, archiveros, documentalistas, docentes, investigadores, estudiantes y, en general, a todas aquellas personas interesadas en el mundo del libro y la lectura.