Zapatero pide al juez y a Hacienda que suspendan la investigación tributaria sobre él y su esposa

Archivo - El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, durante un acto de campaña en Cártama (Málaga). - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MADRID 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha pedido al juez que le investiga en la Audiencia Nacional por el 'caso Plus Ultra', José Luis Calama, y a la Agencia Tributaria (AEAT) que suspendan la investigación tributaria abierta sobre el exlíder socialista y su esposa, Sonsoles Espinosa.

Mediante dos escritos, a los que ha tenido acceso Europa Press, el expresidente hace ese movimiento después de que la Agencia Tributaria comunicara al juez que abrió una investigación sobre las obligaciones tributarias de ambos y de sus hijas entre 2021 y 2024.

Por un lado, Zapatero solicita al juez instructor que "ordene la paralización de la tramitación de las actuaciones de comprobación e investigación inspectora abiertos por la Agencia Tributaria".

Y por otro, pide al organismo dependiente del Ministerio de Hacienda que declare "la nulidad de las comunicaciones de inicio de actuaciones inspectoras, o al menos de sus requerimientos de documentación y consentimiento bancario".

"La AEAT es plenamente consciente de que ha iniciado un procedimiento inspector que es de todo punto improcedente, ya que ella misma sabe que procede suspender inmediatamente el mismo hasta tanto se resuelva el asunto por la jurisdicción penal", sostiene.