El Castillo de las Guardas (Sevilla) celebra este sábado la Romería de la Inmaculada y el Festival Flamenco

Imagen del acto de presentación de la Romería a Nuestra Señora de la Inmaculada y el Festival Flamenco 'Senderos del Cante', que tiene lugar este sábado, 6 de junio, en El Castillo de las Guardas (Sevilla) - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La localidad sevillana de El Castillo de las Guardas celebra este próximo sábado, 6 de junio, la tradicional Romería en honor a Nuestra Señora de la Inmaculada, en la pedanía de Arroyo de la Plata y la quinta edición del Festival Flamenco 'Senderos del Cante', organizado por el Ayuntamiento en colaboración con la Peña Flamenca La Encina.

Según ha detallado el organismo provincial en una nota de prensa, la Romería iniciará a las 10,30 horas con la misa romera en la capilla de la pedanía y posterior procesión de la Virgen, mientras el festival comenzará en el Centro Municipal de Usos Múltiples 'Ana María Delgado Romero', a partir de las 13,30 horas.

En este sentido, el alcalde del municipio y diputado provincial, Gonzalo Domínguez, ha destacado que tanto la religiosidad popular como el flamenco son "manifestaciones sincréticas de nuestro ancestro identitario, el núcleo de esa identidad en nuestros pueblos".

Asimismo, la Romería de la Inmaculada es la primera que inaugura el calendario de fiestas de estas características de El Castillo de las Guardas. Una antiquísima y entrañable festividad, organizada por la Asociación Cultural Nuestra Señora de la Inmaculada, que constituye "una de las celebraciones con mayor arraigo popular de la localidad".

Durante la Romería, la imagen de la Virgen recorrerá las calles de la aldea hasta llegar al recinto 'Pepediaz La Capitana', donde vecinos, visitantes y romeros disfrutarán de una convivencia en ambiente festivo hasta el anochecer, momento en el que la comitiva regrese nuevamente a la capilla "entre cantos, alegría y emoción por lo vivido durante toda la jornada".

Por su parte, el Festival Flamenco 'Senderos del Cante' cuenta con un cartel artístico en su quinta edición compuesto por "destacados nombres del panorama flamenco actual" como Morenito de Íllora y Toto de Córdoba al cante, Álvaro El Martinete y Carlos Martínez a la guitarra y Mari Paz Lucena al baile, además de la dirección artística del prestigioso flamencólogo y Premio Nacional de Flamencología, Manuel Martín.