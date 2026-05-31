Denuncian la "brutal agresión" de un policía a una manifestante por la educación pública en València- TELEGRAM CCOO

VALÈNCIA, 31 May. (EUROPA PRESS) -

Sindicatos docentes han denunciado públicamente la "brutal agresión" por parte de un agente de policía a una mujer que se manifestaba en los alrededores de la Conselleria de Educación, donde este domingo se ha celebrado una nueva reunión para intentar desbloquear la situación que ha desembocado en una huelga indefinida en la enseñanza pública valenciana.

Con motivo de la sesión, centenares de docentes se han concentrado en los aledaños del recinto, donde han llevado a cabo una sentada y una cadena humana para exigir a la administración que negocie. En un momento de la protestas, según los vídeos difundidos por organizaciones sindicales y asistentes, un policía ha empujado por la espalda a una mujer, que ha caído al suelo de forma violenta. Esto ha provocado el rechazado y las recriminaciones de varios testigos que han comenzado a gritar 'Vergonya' (Vergüenza).

Aquesta acció de la policia és intolerable. El monopoli de la força no permet aquests excessos. No calia. Confiem que siga sancionat qui ho fa i qui no ho impedeix. Tot el nostre suport als i les docents pic.twitter.com/0nzWcmxvnK — Acció Cultural del País Valencià (@AccioCulturalPV) May 31, 2026

Por su parte, los representantes de los sindicatos STEPV, CCOO y UGT -que en estos momentos permanecen en la Conselleria aunque la administración ha dado por acabada la reunión, ya que aseguran que "no se levantarán" de la mesa hasta arrancar un compromiso de un pacto de bases y para reabrir el punto de la subida salarial-- han expresado su apoyo a "la compañera que ha sido reprimida por la Policía Nacional".

Asimismo, han lamentado "la carga innecesaria" de la Policía y han deseado a la mujer "una pronta recuperación".

"INACEPTABLE"

Al respecto, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha compartido un mensaje en redes en el que manifestado que la imagen que se ha visto es "inaceptable".

"Vamos a investigar lo ocurrido de forma exhaustiva para depurar responsabilidades. Proteger el derecho a manifestarse con seguridad está por encima de cualquier circunstancia", asevera la representante del Ejecutivo central.

Añade que "este es un hecho totalmente incomprensible que empaña el trabajo de la Policía en estas tres semanas de manifestaciones, en coordinación con los sindicatos convocantes".