Los primeros resultados oficiales sitúan a De la Espriella por delante de Cepeda en Colombia

El candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella (archivo) - Europa Press/Contacto/Camilo Moreno

MADRID 31 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato de la derecha, Abelardo de la Espriella, ha sido el más votado en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia celebrada este domingo con un 43,56% de votos, por delante del candidato del Pacto Histórico --izquierda--, Iván Cepeda, que lograría un 42,14% de votos, según el 22,57% del escrutinio ya publicado.

La Registraduría ha publicado estos datos que incluyen 1.754.726 votos para De la Espriella, mientras que Cepeda, apoyado por el presidente saliente, Gustavo Petro, logra 1.697.427 votos. De confirmarse estos porcentajes, ambos se disputarán la Presidencia en la segunda vuelta de las elecciones, prevista para el 21 de junio.

Las autoridades electorales colombianas han apuntado a que ya habrá un resultado fiable para las 18.00 horas (1.00 horas del lunes en la España peninsular).

Las urnas se han abierto a las 8.00 horas (15.00 en la España peninsular) y han estado abiertas hasta las 16.00 horas (23.00 en la España peninsular). De la Espriella y Cepeda son los principales favoritos en esta votación.