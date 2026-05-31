Consejos para preparar la Selectividad y escoger universidad y ámbito de estudios

Archivo - Alumnos durante el primer día de selectividad en Galicia, - Álvaro Ballesteros - Europa Press - Archivo

MADRID, 31 May. (EUROPA PRESS) -

Profesores y orientadores académicos aportan, en una publicación de Fundación CYD, consejos para preparar las pruebas de Selectividad, afrontar los exámenes y tomar una decisión informada para elegir estudios universitarios.

La preparación al examen de Selectividad es una carrera de fondo, que empieza en cursos anteriores y que requiere una buena planificación y constancia diarias, según destacan los expertos consultados.

Por ello, los profesores del Colegio CEU San Pablo Murcia recomiendan una serie de rutinas y técnicas de estudio, como realizar una planificación semanal del estudio, elaborada desde principio de curso y plantear una organización semanal, con objetivos concretos, medibles y realistas.

También hábitos saludables como descanso adecuado, realización de actividad física y rutinas estables de trabajo, con desconexión cada 60 minutos, además de utilizar un espacio adecuado, libre de distracciones donde se den las condiciones óptimas para la concentración.

Por su parte, Cristina Márquez, orientadora en el Colegio Internacional SEK Atlántico de Pontevedra, cree que es importante estudiar de forma activa, a través de técnicas que refuercen la memoria y la comprensión: Subrayando, escribiendo, practicando, leyendo en alto, explicando lo que se estudia como si hubiera una audiencia, usando postits / notas, buscando aquello que no entendemos, resolviendo dudas, utilizando una pizarra.

Algunos alumnos graban sus resúmenes o las ideas principales que han subrayado previamente y después escuchan estas grabaciones y así optimizan su tiempo de estudio.

En la misma línea, Juan Francisco Berbegal Ortega, experto en métodos de estudio para adolescentes y creador de la plataforma Juan Educación, recomienda empezar a preparar las pruebas con meses de antelación y marcarse una rutina durante los fines de semana, así como practicar la prueba el mayor número de veces.

"Cuántos más simulacros se practican, mejores son los resultados. Más allá del estudio teórico, es fundamental acostumbrarse al formato del examen: practicar preguntas en tiempo real, trabajar la redacción y simular las condiciones reales de la prueba. Muchas veces, la forma de evaluar en Selectividad difiere de cómo se estudia durante el curso, por lo que los simulacros son clave", señala.

CONSEJOS PARA MANTENER LA CALMA Y HACER UNA BUENA PRUBA

Claudia Castells, profesora de segundo de Bachillerato del Institut Joan Ramon Benaprès de Sitges (Barcelona), considera normal sentir cierto nivel de nervios antes de un examen importante, pero recuerda que la Selectividad "es el resultado de un proceso de preparación prolongado a la que los estudiantes llegan con los conocimientos necesarios".

"En los momentos previos, puede ser útil realizar respiraciones profundas y centrarse en pensamientos positivos. Durante el examen, es importante leer con calma las instrucciones, concentrarse en una pregunta cada vez y evitar compararse con el ritmo de otros compañeros. Mantener una actitud serena y confiar en el trabajo realizado son factores decisivos para rendir al máximo", aconseja.

Paula Luque, profesora titular de la Academia Osorio, también recomienda confiar en los conocimientos adquiridos a lo largo del tiempo de preparación y no precipitarse a la hora de responder el examen.

"Un error frecuente es responder de forma precipitada, saltarse apartados o no elegir bien las preguntas en los modelos con opcionalidad. Es importante gestionar los bloqueos y, si un ejercicio se atasca, mejor avanzar y retomarlo más tarde. Es aconsejable empezar por las preguntas más seguras, para ganar confianza al inicio del examen", recalca Luque.

Además del contenido, los profesores del Colegio CEU San Pablo Murcia destacan la importancia de cuidar la presentación de la prueba y controlar los tiempos, ya que la claridad en la presentación y la organización de las respuestas influyen positivamente en la evaluación: cuidar la letra, que la presentación sea lo más pulcra posible o respetar los márgenes pueden marcar la diferencia.

Es favorable responder en la medida de lo posible en el orden de aparición de las preguntas, si no, se puede optar por comenzar por las preguntas que generen mayor seguridad. Y es fundamental el control de tiempo: haber practicado preguntas tipo de la prueba, de distintas extensiones y temas, que permitan determinar con anticipación el tiempo aproximado que dedicarán a responder a cada pregunta.

ORIENTACIÓN ACADÉMICA PARA ESCOGER EL FUTURO PROFESIONAL

Tener dudas sobre la carrera que escoger es "completamente normal" según apuntan la mayoría de los expertos consultados, y es ahí donde adquiere relevancia la orientación académica, tanto en los centros educativos como en las universidades.

Laura Oviedo Espinosa, responsable de Promoción y Orientación de la Universidad CEU San Pablo, considera que la orientación ha mejorado y se ha ampliado, aunque sigue siendo un reto

Por su parte, Claudia Castells, profesora de segundo de Bachillerato Institut Joan Ramon Benaprès, cree que en los centros educativos se realizan esfuerzos importantes para orientar al alumnado, pero la calidad y profundidad de esa orientación puede variar en función de los recursos disponibles y de la experiencia del tutor o tutora:

Cristina Márquez, orientadora del centro SEK Atlántico, destaca el papel de los orientadores para guiar a los alumnos en la toma de decisiones y manejar la amplia información de la que disponen de forma efectiva, e insta a realizar sesiones de autoconocimiento en la que los alumnos puedan realizarse preguntas sobre sus fortalezas, los aspectos a mejorar, las metas o las habilidades personales, entre otras.