Un centenar de escolares de Sevilla participan en la tercera edición del Campeonato Provincial de Robótica Educativa

Imagen de representantes de la Diputación de Sevilla durante la tercera edición del Campeonato Provincial de Robótica Educativa - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La tercera edición del Campeonato Provincial de Robótica Educativa, promovido por la Diputación de Sevilla a través de Inpro, ha reunido este pasado viernes a cerca de un centenar de estudiantes sevillanos en una jornada que ha contado con la participación de escolares de entre seis y 15 años procedentes de 25 centros educativos de distintos municipios de la provincia como Utrera, Pilas, Salteras, Los Palacios y Villafranca, El Palmar de Troya, Olivares, Bellavista y la capital.

Según ha detallado la administración provincial en una nota de prensa, el encuentro se ha celebrado en el Hotel Abades Benacazón (Sevilla) y a lo largo de la jornada, los equipos participantes han afrontado distintas pruebas relacionadas con el diseño, montaje y programación de robots, poniendo en práctica conocimientos técnicos, capacidad de cooperación y habilidades para resolver desafíos de forma creativa.

Además, en la modalidad Future Innovators, los estudiantes han presentado proyectos tecnológicos orientados a "ofrecer soluciones innovadoras a problemáticas sociales y medioambientales". La amplia representación de centros educativos y el incremento progresivo de participantes en cada edición "ponen de manifiesto el creciente interés que despierta la robótica educativa en las aulas sevillanas".

Entre los centros asistentes figuraban el Colegio Sagrada Familia y Las Salesianas de Utrera, el CEIP Federico García Lorca de El Palmar de Troya, el CEIP Virgen de la Soledad de Pilas, el IES Pésula de Salteras o el Colegio San Miguel-Nervión, entre otros.

En cuanto a los resultados, el equipo 'Tecnotrio' ha obtenido el primer puesto en la categoría RoboBasic, seguido de 'Los Micro Bits' y 'Tornillos Salvajes'. Mientras, en la categoría RoboMission, 'Cucarachos' ha logrado la mayor puntuación de la competición, mientras que 'Macarrones' y 'Donuts' completaron las posiciones de honor.

Por su parte, 'Ceutic' se ha impuesto en la modalidad Future Innovators Junior, por delante de 'Objetivo Educativo' y 'Ceubotic'. Así como en la categoría Future Innovators Senior, el primer premio ha recaído en el proyecto presentado por el centro Buen Pastor.

En contexto, el Campeonato Provincial de Robótica Educativa forma parte del ecosistema de la World Robot Olympiad (WRO), una de las competiciones internacionales "de referencia" en este ámbito, presente en más de un centenar de países y orientada a "despertar el interés por la ciencia, la ingeniería y la tecnología desde edades tempranas".